POSLUŠAJTE REAKCIJU

Srpski komentator nije mogao sakriti osjećaje, evo kako je reagirao kad je Modrić zabio

Serie A - AC Milan v Bologna
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/2
VL
Autor
vecernji.hr
15.09.2025.
u 09:41

Nevjerojatna večer na San Siru donijela je premijerni pogodak Luke Modrića u dresu Milana i pobjedu protiv Bologne. No, trenutak koji je obišao regiju bila je reakcija srpskog komentatora, koja je pokazala da istinska klasa ne poznaje granice

Utakmica između Milana i Bologne bila je priča o dominaciji i promašajima. Momčad Massimiliana Allegrija stvarala je prilike, ali nevjerojatna nesreća i sjajni vratar Lukasz Skorupski držali su mreže netaknute. Okvir gola pogađali su Santiago Giménez, Samuele Ricci i Pervis Estupiñán, a frustracija na tribinama San Sira rasla je iz minute u minutu, dok se činilo da će gosti, unatoč svemu, izvući bod.

A onda, u 61. minuti, trenutak genijalnosti. Alexis Saelemaekers je probio po boku i poslao loptu u srce šesnaesterca. Tamo je, kao da ga je lopta sama tražila, natrčao 40-godišnji Luka Modrić i preciznim udarcem s petnaestak metara pogodio donji kut za erupciju oduševljenja. Bio je to njegov prvi pogodak u dresu "Rossonera", vrijedan tri boda, koji je potvrdio da su godine za njega samo broj i da je njegova magija vječna.

I dok su Talijani slavili, jedan je trenutak posebno odjeknuo u regiji. Riječ je o reakciji komentatora srpskog Arenasport TV-a koji je prijenos vodio s neskrivenim oduševljenjem. Nakon Modrićeva gola, nije mogao suspregnuti emocije. "Ma čovječe, kapa do poda! Kakva mirnoća, kakva egzekucija! To može samo on, maestro! U četrdesetoj godini rješava utakmice u Serie A. Naklon do poda za ovog gospodina", odzvanjalo je u eteru dok je snimka postajala viralna.

Ova reakcija više je od sportskog komentara. U regiji često opterećenoj rivalstvima ovakav izljev čistog poštovanja prema vještini hrvatskog kapetana poslao je snažnu poruku. Potvrdilo je da je Modrićeva veličina nadišla sve granice te da je svojim igrama i ponašanjem zaslužio status legende koju cijene svi istinski ljubitelji nogometa. Luka je, naravno, proglašen i igračem utakmice, zaokruživši tako savršenu večer na kultnom milanskom stadionu.
Serie A Bologna Milan srpski komentator Luka Modrić

