Pristižu reakcije s Maksimira: 'Ovo je jedan od najvećih dana u povijesti Dinama i njegov novi početak'

Velimir Zajec je slavio na izborima za predsjednika Dinama s 31 glasa spram Barišićevih 19. Kroz čitavu su ga borbu, od izbora za Skupštinu do svrgavanja Barišića pratili vjerni navijači. Pred stadionom su ga dočekali gromoglasnim pljeskom, za vrijeme izbora palili su baklje i navijali, a nakon njegove pobjede uslijedilo je veliko slavlje. S Maksimira pristižu brojne reakcije.

"Tek nakon par dana ćemo biti svjesni što smo napravili. Najviše navijači. Bila je to duga borba, ali sada je najslađe. Idemo vratiti Dinamo tamo gdje mu je mjesto. Svi su izgubili vjeru da će se Dinamo vratiti u prave ruke. Užasno sam emocionalan, trebat će nam malo vremena da shvatimo što smo napravili. Mislim da je ovo jedan od najvećih dana u Dinamovoj povijesti i jedan novi početak", rekao je Tomislav Šokota, bivši nogometaš Dinama.

VIDEO Boysi napravili bakljadu dok se u Skupštini brao predsjednik Dinama

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Računali smo da će proći barem četiri ili šest godina od promjene Statuta. Sve što se događalo, mislim da je dovoljan broj ljudi sa druge izborne jedinice prepoznao s koje strane povijesti trebaju biti. Kada dođe ovakav trenutak, on se više ne može zaustaviti", rekao je Ivan Nauković, član Izvršnog odbora.

"Danas je povijesni dan za Dinamo. Svaki povijesni dan je drama, neizvjesnost i teška borba. To se u konačnici pokazalo laganim. Mislim da je bilo teško i napeto. Mislim da su se granice ipak držale, a mi smo izašli kao pobjednici", rekao je Nauković pa dodao:

VEZANI ČLANCI:

"Od Dinama prije svega očekujemo da osvoji naslov prvaka. Dugoročno ćemo napraviti profesionalno organiziran i uspješan klub, otvoren članovima i koji respektira struku i omladinsku školu. Stvorit ćemo inkluzivniji klub koji privlači kvalitetne ljude i koji sam od sebe kažnjava ljude koji ne ispunjavaju svoju odgovornost. Ako nisi dobar više nisi ovdje. Za to služe izbori. Za to služi demokracija i novi Statut."

"Ovo je apsolutno jedan od najvećih datuma u povijesti Dinama nakon promjene imena. Ohrabrio bi sve koji su u dvojbi. Ništa se revolucionarno na kratko neće dogoditi. Dugoročno ćemo dati sve od sebe. Ovdje smo isključivo iz ljubavi i nemamo ništa od ovoga, nego ljubav prema Dinamu i njegovih interesa na prvom mjestu."

GALERIJA vije tisuće BBB-a napravilo ludu atmosferu, sve je nalikovalo Valentinovu 2000. godine

"Prva točka programa je bila dubinska analiza stanja u klubu. Pozivam radnu zajednicu u da nam pomognu u tome. To se odnosi na sve skupštinare i one koji nisu glasali za Zajeca. Svaki kvalitetan čovjek koji na naše otvoreno srce donseu svoje otvoreno srce, dobro su došli, kao i gospoda Kamenski i Gašparović. To je to od mene", rekao je potpredsjednik kluba Dubravko Skender.

Navijači su Zajecovog protivnika Mirka Barišića ispratili stihovima: "Mumijo znaj, svemu je kraj i više se ne vraćaj. A sad, adio, i tko zna kad i tko zna gdje!" Vlatka Peras također je dočekana brojnim zvižducima.