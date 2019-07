Prijatelj Zlatka Dalića otkrio istinu o životu u Saudijskoj Arabiji: Bilo je baš teško

Borimir Perković vraća se kao trener u Prvu HNL nakon šest godina. Posljednji put vodio je neku momčad u Prvoj HNL u sezoni 2012./2013. kada je sa zaprešićkim Interom osvojio deseto mjesto u konkurenciji 12 momčadi. Iza Diva iz predgrađa ostali su Cibalia i Zagreb.

– Čudni su nogometni putevi. Prošle sezone sam se kao trener Šibenika do zadnjeg kola borio protiv Varaždina za ulazak u Prvu ligu. Nisam uspio, a onda su me Varaždinci pozvali da im budem trener. Zvali su me i prije, ali tada nisam bio slobodan – kaže Perković.

Živjet ću sam

I kakvi su vam prvi dojmovi?

– U klubu sam desetak dana. Trenutačno smo na pripremama na Kupresu. Igrali smo već dvije pripremne utakmice, sa sarajevskim Željezničarom u Livnu te s Veležom u Travniku. Momčad koja je osvojila prvo mjesto u Drugoj ligi ostala je ista, ali trebat će nam barem nekoliko dobrih pojačanja. Želimo ostati u Prvoj ligi dulje vrijeme – ističe Perković.

U Varaždinu našao je stan, živjet će sam...

– Nema potrebe seliti obitelj iz Zaprešića. Djeca tamo idu u školu, supruga ima posao. A Varaždin mi je na sat vremena. Vjerojatno ću na neke treninge ići iz Zaprešića.

U Zaprešić ćete sigurno u trećem kolu kada gostujete kod Intera, kluba u kojem ste proveli jako puno vremena i koji vam je sigurno prirastao srcu.

- Igrao sam dvije ratne sezone za Inter, od 1992. do 1994. godine. Potom sam dvaput bio ondje trener, od 2008. do 2010., te u sezoni 2012./2013. Klub iz Zaprešića bio mi je prvi trenerski angažman u karijeri.

Izbornik je ostao isti

Rođen je u Livnu, u istom gradu kao izbornik Zlatko Dalić. Nije ni čudo što su njih dvojica radili zajedno u Emiratima.

– Na Dalićev poziv otišao sam iz Intera 2010. godine i prihvatio da mu budem pomoćni trener u Al-Faisalyju. Ondje smo bili do 2012. godine kad se opet vraćam u Zaprešić. Nakon jedne sezone, Dalić me ponovo zvao da mu budem pomoćnik, ali u saudijskom Al-Ainu, s kojim smo 2014. osvojili Predsjednikov kup, a 2015. osvojili smo i prvenstvo Saudijske Arabije i Superkup te izborili finale azijske Lige prvaka, koji smo, nažalost, izgubili – priča Perković.

O azijskom iskustvu kaže:

– Bio sam u najboljem klubu Emirata pa čak i tog dijela Azije. Uvjeti su, dakle, bili i više nego dobri. Financijski je to na potpuno drugoj razini nego u većini hrvatskih klubova, no njihovi igrači imaju katastrofalne radne navike. Nisu netalentirani, ali su loše tehnički i taktički obučeni. U Saudijskoj Arabiji je bilo baš teško. Bili smo u srcu pustinje, udaljeni oko 120 kilometara od Rijada pa smo ondje često odlazili. Tamo je drukčije jer je to ipak velegrad i ima trgovačke centre, restorane i slično. Tamo gdje smo mi bili nema gotovo ničega. Živjeli smo u hotelu i život nam se svodio na taj hotel i nogometni kamp. Veselili smo se kada smo išli igrati negdje u neki veći grad. U Emiratima je to potpuno druga priča. Tamo je puno ljepše i kvalitetnije se živi. Ondje gdje smo bili sve je europski. Oko 70 posto ljudi su Europljani i Amerikanci, a samo 30 posto domaći ljudi – rekao je Perković.

Kako to da vas Dalić nije pozvao u stručni stožer hrvatske reprezentacije?

– Da sam u tom trenutku bio slobodan, vjerojatno bih danas bio s njim u stožeru. No, nije to važno, bit će možda još prilika da s njim surađujem. Ostali smo dobri, nije se ni najmanje promijenio. Čujemo se često jer ga zanima što se događa u Varaždinu – zaključio je Borimir Perković.

