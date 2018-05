Prestigao Fergusona i Mourinha u 28 mjeseci, uskoro će postati najuspješniji u povijesti Reala

Kada je 4. siječnja 2016. preuzeo klupu Reala, mnogi navijači smatrali su da čovjek bez trenerskog iskustva nije dorastao tako velikom klubu kao što je kraljevski klub. Sumnjali su u njegov trenerski talent, tvrdili da nema pojma o taktici, o stvaranju igre...

No ni tri godine od tog trenutka nisu prošle, a Zidane se već upisao u trenersku povijest postavši prekjučer u Kijevu prvi trener u povijesti Lige prvaka koji je triput u nizu osvojio to najcjenjenije klupsko natjecanje.

Stopostotan u finalima

Pep Guardiola, Sir Alex Ferguson i Jose Mourinho imaju po dvije trenerske Lige prvaka, Zinedine Zidane od prekjučer ima tri. Za one koji su sumnjali u njegov trenerski talent. Nekad magični veznjak Juvea i Reala pokazao je da je jednako dobar i kao vođa s klupe jer je uspio suspregnuti velika ega u svojoj svlačionici te od Reala stvoriti momčad koja dominira u Europi.

I pritom je u samo 28 mjeseci na klupi kraljeva uspio osvojiti devet trofeja! Svake sezone po tri.

Ili još jedan dokaz genijalnosti – vodio je osam finala kao trener, i svih osam je pobijedio. Usporedbe radi, njegov kolega s prekjučerašnje kijevske utakmice Jürgen Klopp vodio je šest finala i svih šest izgubio.

– Liga prvaka postala je natjecanje od 32 kluba u kojem se svi preostali međusobno bore kako bi u finalu izgubili od Reala. A za to velike zasluge ima Zidane, koji će vrlo brzo postati najuspješniji trener Reala u povijesti – izjavio je Christian Karembeu, Zidaneov bivši reprezentativni suigrač.

Zidane je u Kijevu postao tek treći trener u povijesti koji ima tri osvojene Lige prvaka / Kupa prvaka. Jednaki broj imaju i Bob Paisley i Carlo Ancelotti, no Englez je do treće stigao sa 63 godine, a Talijan s 55, dok je Zizou isti podvig ostvario sa samo 45 godina!

U prekjučerašnjem finalu ispao je genijalac i zbog toga što je u 61. minuti uveo Balea, a baš mu je taj džoker s dva gola donio novi naslov. Iako je tijekom cijele utakmice djelovao hladan kao špricer, Zizou sigurno nije bilo lako jer da su izgubili od Liverpoola, sezona bi za kraljeve bila upropaštena.

Zidane: Nisam bez emocija

Još u veljači odustali su od borbe za naslov u Primeri i natovarili si golem pritisak da moraju osvojiti Ligu prvaka. A zahvaljujući Zidaneovoj trenerskoj genijalnosti, na kraju su u tome i uspjeli. Pokazao je da je sjajan motivator, jer uoči finala namjerno je svojim igračima pustio dokumentarni film o sportskim dinastijama Lakersima, Bullsima i Celticsima. I poručio im: “Sutra ćete i vi postati jedna takva dinastija”.

Urlici i skakanje po pomoćnicima poslije zadnjeg sučeva zvižduka najbolje su pokazali koliko emocija ima u Zidaneu.

– Ljudi misle da ne pokazujem dovoljno emocija, da sam odveć smiren, ali to uopće nije točno. Kad pogledate mojih 14 crvenih kartona u karijeri, vidite da je njih 12 bilo rezultat provokacije. To je izraz moje strasti i temperamenta koji su me tjerali na reakciju – objasnio je uoči finala Zidane.

Nakon što je čestitao igračima i suparnicima, Zidane je u Kijevu pohitao u zagrljaj svoje supruge Veronique, koju je upoznao sa 17 godina na susretu mladih u Marseilleu, a četiri godine kasnije ju je i oženio. Njihov brak traje 24 godine, a imaju četiri sina.

– U životu sam sve radio s puno strasti, od obiteljskog života do igračkog i trenerskog posla. Vjerojatno je to najveći razlog moje uspješnosti – rekao je u intervjuu za L’Equipe prije finala Zizou.

Tek mu je 45, a kao igrač osvojio je baš sve – SP, Euro, Ligu prvaka, a sada se u povijesne knjige rekorda upisao i kao trener.