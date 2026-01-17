Marcelić: Pa meni kao vrataru odgovara da su lopte lošije jer onda su i šutevi lošiji

Pričati s pričuvnim vratarem Ivanom Marcelićem, prvi vratarem zagrebačke Mladosti, o večerašnjoj utakmici s Rumunjskom (20.30) isto nije bilo moguće a da se ne spomene ona s Grčkom. Bila je to velika borba u kojoj je božica Fortuna odlučila nasmiješiti se Grcima.

- To je propuštena prilika za napraviti veliki korak ka polufinalu. No, ništa nije izgubljeno. Nema drame kod nas. Čekaju nas još tri utakmice, Rumunjska, Turska pa Italija koja nam dođe kao četvrtfinale. Uz pobjede u spomenutim, pobjeda u toj utakmici trebala bi nam biti dovoljna za polufinale i mi ćemo sve napraviti da to tako i bude. Nervoze i stresa nema. Idemo utakmicu po utakmicu. Još ovo dugo traje, još devet dana.

Obrana je bila dobra no napad kao da je u prve dvije četvrtine imao previše respekta prema suparniku. Tri pogotka u 16 minuta je premalo s obzirom kakve napadače imamo.

- Obrana je nešto što već dugo nas krasi, i dok mene nije bilo. I ovdje smo djelovali na tom tragu i nadam se da će tome tako biti i u narednih pet utakmica. A napad nije moja domena no vjerujem da će dečki naći rješenja. To su svjetski igrači, oko toga nemam nikakvog stresa, jer svakome se zna dogoditi jedna takva utakmica. No, nešto se i suparnika pita. Iskreno, Grci mi na cijelom turniru djeluju najkompletnije i najnapaljenije, što bi se reklo u sportskom žargonu. Stalno govore o tome da im nedostaje jedino europska medalja i baš izgledaju posve zagriženo. No, mi i nadalje ne gledamo druge nego sami sebe pa gdje nas to dovede.

Baš kao i u skupini prvog kruga, i u skupini druge razine, čekaju nas utakmice s dva lakša suparnika i na kraju s onom najjačom, selekcijom naše kvalitete.

- Zbog potencijalnih krugova koji se mogu zatvoriti dobro je da smo od Grka, ako smo već izgubili, ostali na "minus jedan". Mi jesmo objektivno bolji od Rumunja i Turaka, no i te utakmice moramo shvatiti ozbiljno da si ne bi priuštili neke neugodne trenutke. Moramo to odraditi maksimalno ozbiljno i kroz te utakmice pokušati se što više pripremiti za Italiju. Posložiti taj napad da prodiše, da profunkcionira, da uhvatimo tu neku lakoću.

Hrvatska je na Olimpijskim igrama u Parizu pobijedila Rumunjsku s 11:8 što također sugerira određeni oprez.

- Igraju pretežito u toj Steaui a imaju iskustvo igranja u Ligi prvaka. Solidna su momčad, dobro su posloženi, imaju dobrog trenera a nedostaje im vjerojatno pojedinačne kvalitete. Ipak, vjerujem da ćemo to uspjeti riješiti.

Cosmin Radu, Rumunj s hrvatskom putovnicom, po Wikipediji dopredsjednik Rumunjskog vaterpolskog saveza, deset svojih igračkih godina proveo je u hrvatskim klubovima (šest u Mladosti, četiri u Primorju). Hoće li ga Ivan zvati?

- Cosmin je možda više naš. Šalim se. Ne, neću ga zvati.

Priznat će Marcela da ga je pomalo iznenadio visok poraz Rumunja protiv Talijana (6:20).

- Mislio jesam da će biti malo napetije, da će se Rumunji bolje držati. Da će biti mrvicu bliže.

Bijaču se u Zagrebu, u finalu Prvenstva Europe, dogodio Granados a Marceliću neki dan Argyropoulos. Obojica su šraubama zabili pamtljive pogotke, za "play of the tournament".

- Uvijek si ti misliš da se to moglo obraniti. Pogledao sam snimku. Taman su se i dečki tako postavili da mu se otvorio koridor i on je, uz puno sreće, provukao tu loptu. Svjetski gol.

A vratar u tim trenucima takav zamah ne vidi od svog suigrača koji je na njemu.

- Stvarno ima taj brzi trzaj. Volio bih ja da sam bolje reagirao. Sva trojica naših su u najboljoj namjeri bila fokusirana na toj lijevoj strani a ja sam se fokusirao na desnu da ne bi s te strane nešto prošlo a on je taman provukao između.

S obzirom na to da je već bilo govora o prenapumpanim loptama to je pitanje bilo upućeno i Marceliću a od njegova odgovora srpski je tabloid Kurir napravio jeftini spektakl tipa "sramotne optužbe,nevjerojatno što mu smeta". I to u stilu, kad nemaš Hrvata za što optužiti onda mu nešto prenaglasi, izvuci iz konteksta, bitno je da bude klikabilno.

- Svaka je drugačija. Neke su prepumpane, neke prepumpane. Meni kao vrataru to ne igra neku ulogu. Dapače, što su lopte lošije to su i lošiji šutevi no vjerujem da dečkima nije lako. Čak je na nekim loptama bilo i tragova od ljepila jer su neke momčadi očito i to počele koristiti jer se očito to događa i drugima, to s ispadanjem lopte, pa je ljudima to valjda dozlogrdilo.

To je nešto što bi i suci i stol prije utakmice trebali kontrolirati, to s ljepilom?

- Da, no trebali bi kontrolirati i koliko su lopte napumpane.