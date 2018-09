Preokret Bayerna, Kovač i dalje stopostotan!

Nakon tri odigrana kola njemačkog prvenstva, Niko Kovač i njegov Bayern i dalje su stopostotni! Svladali su Bayer iz Leverkusena rezultatom 3:1 i sad su usamljeni na čelu nakon što je Hertha remizirala u Wolfsburgu, piše Goal.

Morali su se ove subote Bavarci malo oznojiti protiv Bayera, nije krenulo glatko. Gosti su poveli već u petoj minuti s bijele točke. Strijelac je bio Wendell. No, nisu dugo navijači bavarskog giganta morali gristi nokte. U 10. minuti izjednačio je Tolisso kojemu je to bio peti pogodak u zadnjih devet ligaških nastupa nakon što je u prvih 19 zabio samo dva gola. A već u 19. je Bayern vodio. Strijelac je bio Arjen Robben kojemu je to bio 140. gol u dresu münchenskog kluba čime se izjednačio s Giovanom Elberom na sedmom mjestu Bayernove vječne ljestvice strijelaca. Posao je potkraj utakmice Bayernu olakšao Bellarabi koji je dobio crveni karton zbog krvničkog starta na Rafinhi pa je ovaj morao izaći iz igre. Točku na i stavio je James Rodriguez u 89. minuti. Za apotekare je Jedvaj igrao svih 90 minuta.

A hrvatski su nogometaši imali "mokar barut" u subotnjim utakmicama. Andrej Kramarić zaigrao je za Hoffenheim nakon ozljede, bio u igri cijelu utakmicu no nije se upisao u strijelce u porazu kod Fortune u Düsseldorfu 1:2.

U golijadi Lepziga i Hannovera koja je pripala domaćinu (3:2) Elez za goste iz Hannovera nije ulazio u igru. Ludu utakmicu vidjeli su gledatelji u Wolfsburgu gdje je domaćin remizirao s Herthom (2:2). Brekalo je kod domaćina izašao odmah nakon što su primili gol za 1:0, u 62. minuti. I držao se taj rezultat do 87. kad su domaćini izjednačili iz penala preko Mallija, a onda u sudačkoj nadoknadi - drama! Hertha je u 91. povela preko Dude, a Wolfsburg izjednačio u 93. golom Mehmedija. Upravo je taj igrač zamijenio Brekala.

Mainz je dobio Augsburg 2:1, do pobjede također došao u sudačkoj nadoknadi golom Maxima u 93., a prije toga su izjednačili u 87. zahvaljujući Ujahu. Za goste je strijelac bio Dong-Won u 82.