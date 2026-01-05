Dalić razgovarao s Gvardiolom nakon teške ozljede: Evo što je poručio hrvatskom braniču

Navijače hrvatske nogometne reprezentacije pogodila je vijest o teškoj ozljedi najskupljeg braniča svijeta Joška Gvardiola. 23-godišnjak je teško nastradao u utakmici 20. kola Premier lige između svog Manchester Cityja i Chelseaja koja je završila rezultatom 1:1.

Gvardiol je napustio teren u 54. minuti, a trener Pep Guardiola odmah nakon utakmice rekao je kako njegova ozljeda ne izgleda dobro. Jutros je odradio magentnu rezonancu koja je pokazala puknuće tibije zbog čega će se ovog tjedna podvrgnuti operaciji, a nakon toga slijedi mu rehabilitacija u trajanju od četiri do pet mjeseci što dovodi pod upitnik njegov nastup na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku koje počinje 11. lipnja.

Nakon što je potvrđena najgora ozljeda njegove karijere, Gvardiolu se obratio i izbornik Hrvatske Zlatko Dalić:

- Razgovarao sam s Joškom i izrazio mu punu podršku, uz želju da mu operacija prođe uspješno. Naravno da nam je izuzetno žao zbog njegove ozljede, a kada tome dodamo i ozljedu Matea Kovačića, trenutačno smo bez dvojice igrača koji bi nedostajali i najvećim svjetskim klubovima. Nadam se da će Joško i Mateo biti s nama na Svjetskom prvenstvu - rekao je za službenu stranicu HNS-a.

Duljina trajanja oporavka bit će poznata tek nakon operacije kojoj će se Gvardiol podvrgnuti krajem tjedna.