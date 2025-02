Preminuo je Boris Spaski, jedan od najvećih šahista svih vremena

Boris Vasiljevič Spaski, ruski šahovski velemajstor i deseti svjetski prvak u šahu, preminuo je danas u 88. godini života, prenosi ruska državna izvještajna agencija TASS. Njegova karijera, obilježena usponima i padovima, ali i nezaboravnim dvobojima, ostavila je neizbrisiv trag u povijesti šaha. Spaski je rođen 30. siječnja 1937. godine u Lenjingradu (danas Sankt Peterburg). Šah je naučio igrati s pet godina, a već s deset godina privukao je pažnju pobjedom nad tadašnjim sovjetskim prvakom Mihailom Botvinikom u simultanoj egzibiciji. Njegov rani trener, Vladimir Zak, prepoznao je izniman talent i usmjerio ga prema profesionalnom šahu. Spaski je brzo napredovao, postavši najmlađi sovjetski igrač koji je postigao rang prvokategornika (s 10 godina), kandidata majstora (s 11 godina) i sovjetskog majstora (s 15 godina).

Međunarodni debi imao je 1953. godine u Bukureštu. Već 1955. godine, kao 18-godišnjak, osvojio je Svjetsko juniorsko prvenstvo u Antwerpenu, a iste godine se plasirao na međuzonski turnir u Göteborgu, čime je automatski stekao titulu velemajstora, postavši tada najmlađi nositelj te titule. Nakon nekoliko godina neujednačenih rezultata, Spaski je promijenio trenera, angažiravši Igora Bondarevskog. Ova promjena pokazala se ključnom za njegov povratak u vrh. Osvojio je svoje prvo prvenstvo SSSR-a 1961. godine. Njegov stil igre postao je svestraniji, kombinirajući taktičku oštrinu s pozicijskom dubinom.

RIP Boris Vasilievich Spassky - the great champion and an extraordinary person with a great sense of humor. I remember a long time ago how during the FIDE Grand Prix we analyzed Caro- Kann a little. He was surprised at how chess had progressed, since no one had played 3.e5… pic.twitter.com/wUoTivwy2E