Hajduk je u velikim problemima, ovome se pred dolazak u Zagreb nisu nadali...

Osim poraza od Rijeke (1:3) u četvrtfinalu Kupa, Hajduk pred dolazak u Zagreb na veliki derbi 24. kola HNL-a muče problemi s kadrom. Oni su, ako izuzmemo činjenicu da se u jadranskom derbiju rezultatski posrnulo, još veći za Splićane. Zna se da je utakmica s Hajdukom i za jedne i za druge apsolutni prioritet, naročito za Dinamo koji se mora vratiti na pobjedničke staze ako misli do obrane naslova prvaka.

No dakle, jasno je da na Maksimiru protiv Dinama neće biti Anthonyja Kalika. Vezni igrač Hajduka, zahvalan za gotovo sve pozicije u sredini terena, pa i na krilima, neće moći nastupiti zbog ozljede. Nije to sve, jer protiv Dinama vrlo vjerojatno neće zaigrati niti Bamba kojeg zbog ozljede nije bilo ni u duelu s Rijekom. Kada se na to nadoda izostanak Dialla zbog suspenzije poradi žutih kartona, dolazi se do podatka da će Hajduk u najvećem derbiju hrvatskog nogometa biti itekako oslabljen.

Ne zna se točno kada se Kalik ozlijedio u dvoboju s Rijekom, ali važna je činjenica za Gennara Gattusa da bi mu se u roster mogao vratiti Jan Mlakar. Slovenac je imao problema s nekim oblikom gripe, zbog čega je danima imao povišenu tjelesnu temperaturu.