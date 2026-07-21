Ako vas zatekne grmljavinsko nevrijeme, ovo nikako nemojte imati uz sebe: Liječnica iz Hitne uputila važno upozorenje

Iako su udari groma u ljude relativno rijetki, posljedice mogu biti iznimno ozbiljne pa čak i kobne. Zbog toga liječnici i djelatnici hitne medicine upozoravaju građane da tijekom grmljavinskog nevremena budu posebno oprezni te da se pridržavaju osnovnih sigurnosnih preporuka.

Silvia Totar iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba za Dnevnik.hr objasnila je kako postupiti ako osoba bude pogođena gromom. - Ako je osoba bez svijesti, treba je staviti u bočni položaj. Ako traju oluja i grmljavinsko nevrijeme, trebalo bi je skloniti na sigurno mjesto, pozvati 194 ili 112. Pritom, naravno, gledamo u kakvom je stanju osoba, diše li, daje li znakove života – rekla je Totar.

Naglasila je kako je važno ozbiljno shvatiti sva upozorenja meteoroloških službi te na vrijeme prilagoditi svoje aktivnosti vremenskim prilikama. - Ako nas upozoravaju da će vrijeme biti loše, da se sprema neko grmljavinsko nevrijeme ili mi to nismo čuli, ali vidimo da je vrijeme takvo, onda trebamo to uzeti u obzir i u skladu s tim se ponašati - poručila je.

Posebno upozorava da se tijekom nevremena treba kloniti predmeta koji mogu privući udar groma. - Nikako uza sebe ne biste smjeli nositi metalne predmete. To su predmeti koje svakodnevno koristimo, poput kišobrana koji imaju metalni šiljak. Sada je ljetno vrijeme pa i suncobrani često imaju metalni vrh, a takve predmete nikako ne bismo smjeli imati pored sebe - istaknula je Totar. Liječnici podsjećaju da se tijekom grmljavinskog nevremena treba skloniti u čvrsti objekt ili automobil, izbjegavati otvorene prostore, usamljena stabla i vodene površine te pratiti upozorenja nadležnih službi.