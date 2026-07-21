Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 82
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GRMLJAVINSKO NEVRIJEME

Ako vas zatekne grmljavinsko nevrijeme, ovo nikako nemojte imati uz sebe: Liječnica iz Hitne uputila važno upozorenje

Munje iznad Zagreba
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
21.07.2026.
u 11:22

Liječnici podsjećaju da se tijekom grmljavinskog nevremena treba skloniti u čvrsti objekt ili automobil, izbjegavati otvorene prostore, usamljena stabla i vodene površine te pratiti upozorenja nadležnih službi

Iako su udari groma u ljude relativno rijetki, posljedice mogu biti iznimno ozbiljne pa čak i kobne. Zbog toga liječnici i djelatnici hitne medicine upozoravaju građane da tijekom grmljavinskog nevremena budu posebno oprezni te da se pridržavaju osnovnih sigurnosnih preporuka.

Silvia Totar iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba za Dnevnik.hr objasnila je kako postupiti ako osoba bude pogođena gromom. - Ako je osoba bez svijesti, treba je staviti u bočni položaj. Ako traju oluja i grmljavinsko nevrijeme, trebalo bi je skloniti na sigurno mjesto, pozvati 194 ili 112. Pritom, naravno, gledamo u kakvom je stanju osoba, diše li, daje li znakove života – rekla je Totar.

Naglasila je kako je važno ozbiljno shvatiti sva upozorenja meteoroloških službi te na vrijeme prilagoditi svoje aktivnosti vremenskim prilikama. - Ako nas upozoravaju da će vrijeme biti loše, da se sprema neko grmljavinsko nevrijeme ili mi to nismo čuli, ali vidimo da je vrijeme takvo, onda trebamo to uzeti u obzir i u skladu s tim se ponašati - poručila je.

Posebno upozorava da se tijekom nevremena treba kloniti predmeta koji mogu privući udar groma. -  Nikako uza sebe ne biste smjeli nositi metalne predmete. To su predmeti koje svakodnevno koristimo, poput kišobrana koji imaju metalni šiljak. Sada je ljetno vrijeme pa i suncobrani često imaju metalni vrh, a takve predmete nikako ne bismo smjeli imati pored sebe - istaknula je Totar. Liječnici podsjećaju da se tijekom grmljavinskog nevremena treba skloniti u čvrsti objekt ili automobil, izbjegavati otvorene prostore, usamljena stabla i vodene površine te pratiti upozorenja nadležnih službi.

Tragedija u Zagrebu: U požaru stana na Borovju jedna osoba smrtno stradala
Ključne riječi
grmljavinsko nevrijeme liječnik savjeti udar groma

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!