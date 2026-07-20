Božinović odgovorio Milanoviću: 'Kad krenu osobni napadi, to znači jedno...'

Ministarstvo unutarnjih poslova izvijestilo je o izjavi potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, koji je u ponedjeljak u Šibeniku, na otvaranju projekta 'Sigurna turistička destinacija', poručio da Vlada svim svojim potezima štiti nacionalne interese i međunarodni ugled Hrvatske te da osobne diskvalifikacije ne doprinose javnoj raspravi.

'Sve što radimo je u svrhu zaštite nacionalnih interesa, probitka hrvatskog gospodarstva, dakle, svega onoga što je našim građanima najbitnije. A ove osobne diskvalifikacije ne koriste nikomu i to nije naš put. Naš put je zaštiti nacionalni interes, ali štiti i Ustav i zakone, jer to je bitno', rekao je Božinović. Dodao je kako se upravo na taj način Hrvatska može pozicionirati kao država u koju vrijedi ulagati, bilo da je riječ o sigurnosti ili drugim područjima.

Božinović je time odgovorio na ranije izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji ga je kritizirao zbog komentara vezanih uz postupanje načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomira Kundida tijekom vojnog mimohoda u Parizu. Predsjednik Republike pritom je podsjetio da su na mimohodu u Parizu sudjelovali pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko na zapovijed ministra unutarnjih poslova, odnosno ravnatelja policije, te ustvrdio kako Božinović ne bi trebao komentirati postupanje načelnika Glavnog stožera.

U odgovoru, Božinović je poručio da osobni napadi najčešće dolaze kada nedostaje argumenata. 'Kad idu te osobne diskvalifikacije, one obično znače da nema argumenta. Kad govorimo o onome što radimo, sve što mi poduzimamo jest da brinemo o tome kakav je međunarodni ugled Hrvatske. Ne moram podsjećati da smo se više od 30 godina trudili da budemo dio međunarodnog sustava vrijednosti koji predstavljaju EU i NATO savez. U tome smo uspjeli i od toga koristi imaju svi, dakle građani, ne političari', naglasio je ministar.

Milanović je u svojim istupima prozvao Božinovića i zbog njegova političkog puta, na što je ministar odgovorio kako se takvim izjavama pokušava skrenuti pozornost s ključnog pitanja. 'I Amerikanci koriste ukrajinske stručnjake za svoje potrebe. Njemačka, Švedska, Francuska, baltičke zemlje imaju ukrajinske instruktore za razvoj protuzračne obrane, protubalističke obrane od tih vrsta projektila, antidronske zaštite, dakle uče od najboljih', rekao je Božinović.

Kako navodi MUP, ministar se osvrnuo i na predstojeće obilježavanje 31. godišnjice vojno-redarstvene operacije Oluja, istaknuvši da bi svima trebalo biti u interesu da naredni dani, a posebno 5. kolovoza kao najvažniji dan u novijoj hrvatskoj povijesti, proteknu bez optužbi i nepotrebnih tenzija.