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DEMOGRAFSKA TRANSFORMCIJA EUROPE

Dramatične prognoze EK: Mladi zarađuju manje nego nekoć njihovi roditelji

Autor
Dijana Jurasić
20.07.2026.
u 19:39

Udio stanovnika EU u svjetskoj populaciji past će s 5,4% iz 2025. na 3,4% u 2100., a udio stanovništva Afrike narasti s 19% u 2025. na 37,6% u 2100., prema projekcijama UN-a. Rast stanovništva sve je više koncentriran u dijelovima subsaharske Afrike, Južne Azije i nekim zemljama Bliskog istoka, dok se mnoga napredna gospodarstva suočavaju sa stagnacijom ili padom broja stanovnika

Koliko će dugo Europska unija, suočena sa sve starijim stanovništvom koje stvara pritisak na zdravstveni, radni, mirovinski i sustav dugotrajne skrbi, moći zadržati ulogu važnog globalnog aktera ako će do 2100. godine njezin udio u svjetskoj populaciji iznositi tek 3,4 posto, dok će udio stanovništva Afrike dosegnuti 37,6 posto? Broj stanovnika EU, prema projekcijama Eurostata, doživjet će vrhunac 2029. kada će Unija imati 453,3 milijuna stanovnika, potom slijede desetljeća pada, te će se do 2100. EU svesti na 398,8 milijuna stanovnika.

Udio stanovnika EU u svjetskoj populaciji past će s 5,4% iz 2025. na 3,4% u 2100., a udio stanovništva Afrike narasti s 19% u 2025. na 37,6% u 2100., prema projekcijama UN-a. Rast stanovništva sve je više koncentriran u dijelovima subsaharske Afrike, Južne Azije i nekim zemljama Bliskog istoka, dok se mnoga napredna gospodarstva suočavaju sa stagnacijom ili padom broja stanovnika. Unatoč tome, Europska komisija u trećem izvješću o demografskoj transformaciji EU zadržava optimističan pogled na budućnost, navodeći da će Unija, bez obzira na smanjenje broja stanovnika, ostati stabilan, razvijen i utjecajan globalni akter. Ključ njezine buduće snage, prema tom scenariju, neće biti u demografskoj veličini, već u produktivnosti, inovacijama i sposobnosti zajedničkog djelovanja na globalnoj pozornici. Ostaje, međutim, pitanje koliko je takva projekcija utemeljena u stvarnosti, a koliko počiva na nadi – odgovor će dati generacije Europljana koje tek dolaze.

Ključne riječi
demografija stanovništvo Europska unija svjetska populacija

Komentara 6

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AV
Avaz
19:55 20.07.2026.

Peseki i ostali kućni ljubimci

MK
mksdk
19:49 20.07.2026.

"Tko će raditi za Europu? Kontinent ubrzano ostaje bez mladih" - Bezbožnici i feministice će nositi Europu na svojim leđima. lol

Avatar Scuderia
Scuderia
20:21 20.07.2026.

1950ih, SAD, radnik je imao suprugu (domaćicu), dvoje djece, automobil, kuću... I normalno je živio. Sve od jedne plaće.

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