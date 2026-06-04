Legenda otkrila kako spasiti talijanski nogomet i koliko daleko može Hrvatska na SP-u: 'Možete iznenaditi svijet'

Od četvrtog do šestog lipnja, u Zadru se održava Sunset sport Festival koji je u grad privukao brojne sportske legende. Jedna od njih je legendarni igrač Juventusa i prvak svijeta s Italijom 2006., a adanas jedno od najomiljenijih televizijskih lica u svijetu nogometa - Alessandro Del Piero.

On će na festivalu održati panel o talijanskom nogometu, ali i prije toga imao je vremena za kratak razgovor s novinarima.

Kao igrač bili ste sinonim za elegantnost, ima li danas takvih igrača?

'Poštovao je veće igrače, a u igri nije bilo nikakvog straha' - Mario Tokić o mladom Modriću Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ne mogu na to odgovoriti jednostavno. Ne tražim novog igrača poput sebe i mislim da mladi igrači za uzore imaju modernije igrače, kao što sam i ja imao. Sretan sam vidjeti novu generaciju s drukčijim kvalitetama.

Italija nije na Svjetskom prvenstvu..

- Što, nisu nas pozvali? Haha.

Kako se nosite s tim?

- Poprilično me sram. Već treće Svjetsko prvenstvo. Čudan je osjećaj, razmišljajući o prošlosti. Ali umjesto da gledamo u prošlost i pričamo kako smo dobri bili. Moramo krenuti naprijed i nositi se sa situacijom u kojoj smo sad, koju nitko ne želi vidjeti. Usred toga smo ipak osvojili Europsko prvenstvo. To je bilo čudno, ali mi obično radimo čudne stvari. Kad se sjetim 2006., bili smo u vrlo teškoj situaciji. Nadam se da smo na tom tragu - da iz teške situacije izađemo bolji.

Tko je vaš favorit?

- Ne želim izdvojiti jednu reprezentaciju, postoji šest-sedam reprezentacija koje su korak ispred i koje zbog igrača, trenera i povijesti mogu trofej odnijeti kući.

Što hrvatska može na prvenstvu?

- Za mene je to upitnik, ne zato jer ne vjerujem u kvalitetu momčadi, nego zato što su već došli do finala kad to nitko nije očekivao. To što govorim je način izražavanja poštovanja. Ova zemlja, ova momčad i ovaj Savez su već ostvarili nevjerojatne rezultate kad razmišljate o veličini države i veličini igrača. Nevjerojatno je to što rade. Ne samo u nogometu, ali pričamo o nogometu. Imaju snagu ponovno iznenaditi svijet.

Što mislite o šansama Bosne i Hercegovine?

- Vidio sam tu sreću kad su nas pobijedili. Ne znam vam reći kakve su im šanse i što je za njih cilj. Ovaj turnir je poprilično jedinstven. Organizacijski će biti potpuno drugačiji od posljednjeg, što se tiče putovanja. Nije stvar samo u kvaliteti igrača nego i u prilagodbi na uvjete.

Što možete reći o Luki Modriću?

- Sjajan je. Njegova karijera, dugovječnost. Obožavam njegovu osobnost, karakter, ne samo igre na terenu. Poruka koju šalje svijetu je predivna. Kad vidite Luku ne vidite brzog, jakog, visokog igrača. Vidite igrača s mozgom za nogomet, kako se adaptirati modernom nogometu i kako naći način... Nogomet se u suštini svodi na to da nađete način da pobijedite protivnika, a on u tom pogledu donosi puno svojom nogometnom inteligencijom.

Je li mu ovo zadnje Svjetsko prvenstvo?

- Ja mislim da je, ali tko zna. Kako igra može odigrati još dva.

