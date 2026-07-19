Nije bila sportašica, ali danas vodi sportski sustav Zagreba: 'Iza papira uvijek vidim ljude'

Suzana Šop, pravnica i glavna tajnica Sportskog saveza Grada Zagreba, prva je žena na toj funkciji. U sport nije ušla kao profesionalna sportašica, nego kroz sustav, propise, administraciju, kadrovske poslove i nabavu. Danas vodi jednu od najvažnijih sportskih organizacija u Hrvatskoj, koja okuplja 74 gradska sportska saveza i putem sustava sufinanciranja obuhvaća više od 350 klubova. Dolazi iz Bzenice, sela kod Pleternice u Požeško-slavonskoj županiji, gdje, kako kaže, nije bilo pravih uvjeta za ozbiljnije bavljenje sportom. Nakon gimnazije u Požegi završila je Pravni fakultet u Osijeku i poslijediplomski studij ljudskih prava, a nedavno je predala i doktorsku disertaciju koja se bavi ravnopravnošću, javnim pravom i javnom upravom.

Od prvih dana Saveza...

U Sportskom savezu Grada Zagreba od samih je početaka. Tadašnji glavni tajnik Zdenko Antunović i ona bili su među prvim zaposlenicima nakon osnutka Saveza, 30. prosinca 2014. godine.

– U Savezu sam praktički od početka. Krenula sam od najnižih stepenica, kao samostalna stručna suradnica za kadrovske poslove i nabavu. Nakon toga napredovala sam do voditeljice pravnih poslova, zatim pomoćnice glavnog tajnika za pravne poslove, a nakon dva mandata vršiteljice dužnosti odlučila sam se kandidirati za glavnu tajnicu. Danas sam posebno ponosna na gospodina Antunovića i na sve što je radio za sustav sporta. Moja suradnja s njim bila je fantastična. Uz njega sam jako puno naučila i vidjela kako sustav funkcionira – rekla je Suzana Šop.

Koliko se financijski sustav promijenio u vašem mandatu?

– U posljednje tri godine, koliko je prošlo od početka mog mandata, gotovo smo udvostručili proračun za sustav sporta. Kada sam preuzela funkciju glavne tajnice, proračun je iznosio nešto više od 17 milijuna eura. Danas iznosi 32 milijuna eura. Što se tiče projekata iz dodatnih izvora financiranja, dakle onih koji nisu isključivo proračun Grada Zagreba, krenuli smo praktički od nule. Danas imamo nešto više od 1,2 milijuna eura projekata koji su usmjereni na sportske saveze i klubove, a putem njih se sufinanciraju treneri, sportaši, sportska oprema i drugi važni segmenti sustava. Zahvalni smo Ministarstvu turizma i sporta, koje je prepoznalo naše projekte, valoriziralo ih i dodijelilo nam sredstva. Krenuli smo i prema europskim fondovima. Uveli smo sportske naknade za sportaše prve i druge kategorije, i u pojedinačnim i u ekipnim sportovima. Osim toga, u posljednje tri godine četiri smo puta povećali sufinanciranje stručnog rada trenera. Na tome ćemo raditi i dalje. Ali stalno ističem da i klubovi moraju dati svoj doprinos. Ne mogu čekati samo gradska i državna sredstva, nego moraju tražiti sponzore, donatore i dodatne izvore financiranja. Znam da to danas nije lako, osobito zbog okolnosti koje su pogodile sustav sporta posljednjih mjeseci, ali optimistična sam i vjerujem da će se stvari posložiti.

Kada ujutro dođete u ured, što prvo vidite? Papire, administraciju ili ljude?

– U svojoj poslovnoj sportskoj karijeri spojila sam dvije velike ljubavi i strasti: pravo i sport. Nisam se nikada profesionalno bavila sportom, ali se rekreativno bavim sportom. Iza sve administracije i svih predmeta koji se nalaze u našem uredu ja vidim ljude. Vidim sportaše za koje se treba boriti da mogu otići na svoja natjecanja. Vidim trenere. I prije svega vidim roditelje sportašica i sportaša, koji ulažu ogromno vrijeme i novac da bi njihova djeca ostala u sportu.– ističe Suzana Šop.

Što na terenu vidite kao najveći prostor za napredak?

– Sportska infrastruktura nije problem samo u Zagrebu nego i u cijeloj Hrvatskoj. Ponosni smo što Grad Zagreb u posljednje tri do četiri godine izrazito ulaže u sportsku infrastrukturu, što je vidljivo na području grada. Kada se dovrše svi objekti i sve ono što se planira, ne samo u smislu gradnje nego i obnove, mislim da će to biti jako dobra sportska priča. Dosta sam na terenu. Neki mi prigovaraju zašto nisam stalno u uredu, ali prve dvije godine mandata bila sam izrazito u uredu jer sam slagala sustav, statute, pravilnike, logo Saveza i projekte. Nakon toga okrenula sam se terenu. Moram vidjeti što ljudi rade na borilištima i natjecanjima, kako funkcioniraju sportski sustavi vani. Svaki moj odlazak na neko natjecanje nije šetnja po gradovima, kako neki vole reći, nego i lobiranje za naše saveze, posebno za manje sportove, za koje se izrazito borim otkako sam glavna tajnica.

Govorili ste o komentarima, pritiscima i kritikama. Koliko vas to motivira?

– Ne slušam te komentare, ali dođu do mene. I motiviraju me jer znam tko sam i što radim. Moj put nije počeo u Sportskom savezu Grada Zagreba i u njemu neće završiti. Ono što želim jest da svojim znanjem, iskustvom, kontaktima, doprinosom i motiviranošću podignem sustav na razinu koju zaslužuje. Ne zbog sebe, nego zbog svih ljudi koji čine taj sustav. Prije svega mislim na svoje kolege i kolegice u stručnoj službi Sportskog saveza Grada Zagreba. Mi smo mali tim od 24 ljudi, zajedno sa spremačicama i portirima. Taj tim piše projekte i radi za dobrobit sustava. Uz nas su i vanjski suradnici, predsjednik Šafranić, dopredsjednik Šopuković...

Rekli ste da vam kao ženi u sportu nije bilo lako. Što želite ostaviti iza sebe?

– Stojim iza toga da mi je kao ženi bilo teško. Ne zato što sam imala otpor svojih kolega, naprotiv kod njih pronalazim podršku, motivaciju i oni me guraju naprijed. Ali neke zločeste misli i djela, nažalost, dolazili su iz ženske populacije. Ja sam prva žena na ovoj poziciji i znam da je teško probijati barijere. Ali želim ostaviti put na kojem će svaka osoba koja ima kvalitetu, znanje, vrijednosti, upornost i viziju razvoja sustava moći doći na takvu poziciju, neovisno o spolu.

Čini se da volite izazove?

– Volim izazove. Stalno tražim novitete, nove projekte, nove suradnje, nove konferencije. Otvorila sam Savez svima: sportašima, trenerima, sportskim djelatnicima, ali i onima koji nisu isključivo djelatnici stručne službe Saveza. Po mome mišljenju, uz sportaše i trenere, važan dio sustava čine sportski djelatnici. Često se zaboravlja da bez ljudi koji pripremaju dokumentaciju, pišu projekte, prijavljuju javne pozive i brinu se o administraciji ne bi bilo ni novca za trenere, sportske naknade, natjecanja, hotele i sve ono što sportašima omogućuje nastup. Ti ljudi često rade u uredima i ne nalaze se pod svjetlima reflektora, ali bez njih bi rezultati izostali.

Suzana Šop posebno važnom smatra odličnu suradnju s predsjednikom Vjekoslavom Šafranićem

– Odnosi s predsjednikom Šafranićem su fantastični. On je naš dragi predsjednik i čovjek koji je jako puno dao sustavu sporta. Ne govorim samo o njegovoj sportskoj karijeri profesionalnog sportaša nego i o tome da je od osnutka Sportskog saveza Grada Zagreba u dva mandata bio predsjednik Nadzornog odbora, zatim je izabran za predsjednika Saveza, a prošle godine ponovno je dobio drugi mandat.

Glavna tajnica Sportskog saveza Grada Zagreba posebno je ponosna na transparentnost sustava.

– Transparentnost je nešto što smo učinili izrazito vidljivim i na to sam posebno ponosna. Danas svaki sportski savez i svaki klub zna točno koliko će financijskih sredstava dobiti. Jasno je uspostavljen sustav opravdavanja i realizacije tih sredstava.

Istrčala sam četiri polumaratona

Gdje vidite Sportski savez Grada Zagreba u idućih deset godina?

– Voljela bih ostaviti sustav za koji će netko moći reći da je bolji i vidljiviji nego što je bio kada sam ga preuzela. Mnogo je parametara o kojima možemo govoriti. Za deset godina vidim Savez možda na još višoj razini. Mislim da je ovo što smo sada postigli vrlo visok doseg, ali treba ga održavati i dodatno unapređivati, prije svega okretanjem prema europskim i međunarodnim projektima.

Sport je danas dio vašeg privatnog života?

– Da. Aktivna sam u rekreativnom sportu. Članica sam planinarskog društva, istrčala sam četiri polumaratona i gotovo svakodnevno treniram, koliko mi obveze dopuštaju. Spremam se i za maraton, koji se nadam istrčati još u mandatu glavne tajnice – zaključila je Suzana Šop.

Zbog važnosti vidljivosti sportaša, trenera i sportskih djelatnika pokrenula sam projekt Zagrebačke sportske minute

Predsjednik Šafranić i ja imamo fantastičnu suradnju. Sve se dogovaramo. On često donosi ideje iz sportskog svijeta, koji je živio na terenu