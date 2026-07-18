Rođen s dodatnim prstom na svakoj ruci, a igrao s palicama od palminih grana i lopticama od krpa omotanih oko kamena

Svijet kriketa oprostio se od svog kralja. Sir Garfield "Garry" Sobers, graciozni igrač Zapadne Indije čija je karijera redefinirala pojam svestranosti u sportu, preminuo je u 89. godini. Njegov odlazak nije samo kraj jedne ere, već i podsjetnik na nasljeđe koje nadilazi statistike i rekorde.

- U priči o kriketu postoje veliki igrači i postoje šampioni. A onda, postoje oni rijetki pojedinci koji redefiniraju samo značenje veličine. Sir Garfield Sobers bio je najveći igrač kriketa kojeg je svijet ikada vidio. Postao je simbol karipske izvrsnosti, otpornosti i mogućnosti. Njegova vještina s palicom, lopticom i u polju bila je neusporediva, ali njegov istinski značaj sezao je daleko izvan granica terena, inspirirajući generacije na rodnom Barbadosu i diljem svijeta - rekao je Kishore Shallow, predsjednik kriket saveza Zapadne Indije..

Rođen u Bridgetownu na Barbadosu, Garfield St Aubrun Sobers odrastao je u siromašnoj obitelji u drvenoj kući. Bio je peto od šestero djece, a s pet godina ostao je bez oca, trgovačkog pomorca čiji je brod torpedirala njemačka podmornica. Život je bio težak, a sportska oprema luksuz. Garry je kriket učio na plaži, koristeći palice napravljene od palminih grana i loptice od krpa omotanih oko kamena i natopljenih katranom. Rođen je s dodatnim prstom na svakoj ruci, koje je kao dječak sam uklonio. Unatoč teškim uvjetima, njegov prirodni atletski dar bio je očit. Bio je izvrstan u nogometu i košarci, igrajući za reprezentaciju Barbadosa, no kriket je bio njegova sudbina. S nevjerojatnih 16 godina debitirao je u prvorazrednom kriketu, a samo godinu dana kasnije, 1954., zaigrao je svoj prvi Test meč za Zapadnu Indiju, isprva odabran kao bacač.

U početku karijere, Sobers je frustrirao obožavatelje ne uspijevajući pretvoriti dobre početke u velike rezultate. No, sve se promijenilo u veljači 1958. u Kingstonu na Jamajci. U meču protiv Pakistana, 21-godišnji Sobers postigao je svoj prvi Test "century" (preko 100 poena u jednoj izmjeni) i nije se zaustavio. Nastavio je udarati 614 minuta, bez ispadanja, i srušio svjetski rekord Engleza Lena Huttona, postavivši novu granicu na nevjerojatnih 365 poena. Time je postao najmlađi igrač u povijesti s trostrukim "centuryjem". Taj rekord, nevjerojatan pothvat za tako mladog igrača, stajao je neoboren 36 godina, sve dok ga nije srušio njegov sunarodnjak Brian Lara. Sobers je bio prisutan tog dana i osobno mu čestitao.

Njegova genijalnost nije ležala samo u brojkama, već u nevjerojatnoj svestranosti. Kao udarač, bio je elegantan i moćan, s repertoarom koji je uključivao sve udarce i besprijekornom igrom na "off-sideu". Bio je majstor protiv brzih bacača, a legendarni Sir Don Bradman, smatran najvećim udaračem svih vremena, opisao je Sobersovih 254 poena za momčad Ostatka svijeta protiv Australije 1972. kao "vjerojatno najveću demonstraciju udaranja ikad viđenu u Australiji". Kao bacač, bio je poput kameleona. Mogao je bacati brzim-srednjim tempom s novom lopticom, ali i dvije različite vrste spina: ortodoksni lijevom rukom i spin iz zapešća. Njegova sposobnost da se prilagodi uvjetima i potrebama momčadi bila je bez presedana. U polju, bio je briljantan. Njegove reakcije i hvatanja blizu "wicketa" smatraju se neusporedivima, a sa svojih impresivnih 8032 poena, 235 "wicketa" i 109 uhvaćenih lopti u 93 Test meča, definirao je ulogu modernog "all-roundera".

Jedan od najlegendarnijih trenutaka njegove karijere dogodio se 31. kolovoza 1968. Igrajući kao kapetan Nottinghamshirea protiv Glamorgana u Swanseaju, Sobers je postao prvi čovjek u povijesti prvorazrednog kriketa koji je udario šest šestica u jednom "overu" (seriji od šest lopti). Nesretni bacač bio je Malcolm Nash. Sobers je prve četiri lopte poslao čisto izvan igrališta. Petu je uhvatio igrač na granici, no pao je unatrag preko linije, pa je sudac dosudio šesticu. Šestu je loptu Sobers poslao visoko preko tribine. Taj je pothvat zacementirao njegov mitski status, iako se Sobers kasnije šalio: Gdje god da odem, svi spominju šest šestica. Čini se kao da je to jedina stvar koju sam ikad napravio u kriketu.

Sobers je bio poznat po svom hedonističkom načinu života, prkoseći ideji da vrhunski sportaš mora živjeti spartanski.

- Pretjerano je reći da sam tulumario svaku noć. Samo svaku drugu - rekao je jednom u intervjuu.

Poznata je anegdota da bi noć prije važnog Test meča često proveo vani, ponekad uopće ne spavajući. Jednom je prilikom, nakon cijele noći zabave u Londonu, izašao na teren na Lord'su protiv Engleske i postigao 150 poena bez ispadanja. Njegova sposobnost da pomiri takav životni stil s vrhunskim performansama nije bila znak nediscipline, već dokaz gotovo nadljudskog talenta i mentalne snage koja ga je činila jedinstvenim. Njegov pristup životu bio je isti kao i pristup igri: neustrašiv, instinktivan i pun radosti.

Kao kapetan Zapadne Indije od 1965. do 1972., Sobers je vodio momčad s poduzetničkim duhom, ponekad i prerizičnim. Njegova velikodušna deklaracija u Port-of-Spainu 1968. omogućila je Engleskoj pobjedu u odlučujućem meču, potez koji je izazvao brojne debate. Njegova karijera nije prošla bez kontroverzi. Odluka da igra na prijateljskom turniru u Rodeziji, zemlji koja je zbog apartheida bila pod međunarodnim sankcijama, izazvala je političku oluju na Karibima i gotovo ga koštala karijere. Kasnije u životu, njegova odanost teksaškom bankaru Allenu Stanfordu, čija se financijska podrška kriketu Zapadne Indije razotkrila kao Ponzijeva shema, dovela je u pitanje njegovu prosudbu.

Karijeru nije gradio samo u reprezentaciji. Proveo je godine u engleskom ligaškom kriketu, gdje je brusio svoje vještine u različitim uvjetima. Tamo je doživio i najveću životnu traumu, kada je u prometnoj nesreći koju je on skrivio poginuo njegov suigrač i prijatelj Collie Smith. Sobers je bio teško potresen, ali je odlučio da će nastaviti igrati "za dvojicu", u čast svog prijatelja. Njegov boravak u Australiji, gdje je igrao za Južnu Australiju, bio je spektakularan. Njegova pojava udvostručila je posjećenost stadiona, a svojim je igrama vodio momčad do naslova prvaka u Sheffield Shieldu. Bio je globalna zvijezda u eri kada sportaši nisu tako lako postajali globalni brendovi, a njegova karizma i talent privlačili su publiku gdje god bi se pojavio.

Za svoje zasluge, kraljica Elizabeta II. proglasila ga je vitezom 1975. godine. Njegova domovina ga je 1998. proglasila nacionalnim herojem, što je čast koju je za života primio uz pjevačicu Rihannu, čime je postao jedan od samo 11 nacionalnih heroja Barbadosa. Godine 2000. prestižni kriket almanah Wisden uvrstio ga je među pet najboljih igrača 20. stoljeća, uz Bradmana, Hobbsa, Richardsa i Warnea. Međunarodno kriket vijeće (ICC) svoju je najprestižniju godišnju nagradu za igrača godine nazvalo "Trofej Sir Garfielda Sobersa".