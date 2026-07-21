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RAST CIJENA MIJENJA NAVIKE

Upola jeftinije od ‘originala’: Trgovačke marke kupuje čak 82 posto kupaca

Autor
Jolanda Rak Šajn
21.07.2026.
u 06:00

Kvaliteta između PL-a i brendova proizvođača vrlo je slična ili ista, a robne marke u pravilu su 20% povoljnije od A brenda u potkategorijama, tvrde stručnjaci za trgovinu

Široki rezanci s jajima Okusi zavičaja, 400 g za 1,29 eura, Koleda za 2,25 ili Marodi za 2,59? S-Budget dodatak jelima s povrćem, 500 g za 1,29 eura ili Vegeta original, 400 g za 3 eura? K Plus kefir, kilogram s 3,5% mliječne masti za 1,29 ili Z bregov za 2,59 eura? U srazu privatnih robnih marki trgovaca, tzv. PL-a i brendova proizvođača mnogi i dalje domaće proizvođače stavljaju na prvo mjesto u košarici. No do kada? Pomnijim čitanjem sitnih slova ili oznaka na ambalaži jasno je kako i iza Dolina, Barbe, K Plusa, Mog jutra, Bonkulovića, Delikata, Pilosa, S-Budgeta... nerijetko stoje najpoznatije hrvatske prehrambene tvrtke poput Gavrilovića, Vindije, Dukata, Koestlina, Kraša, Pisiniuma, Vajde, Raguse, Granolia... – a takvi proizvodi često su i duplo jeftiniji od 'originala'. Iako je rast cijena usporen, percepcija potrošača o rastu cijena hrane i dalje je, naime, visoka – čak 95% Hrvata smatra da su cijene hrane u porastu. Kao odgovor, 74% potrošača okreće se jeftinijim alternativama, što uključuje češće kupovine u diskontima, korištenje programa lojalnosti, kupovinu proizvoda na akciji te prelazak na privatne robne marke.

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