VIDEO Predstavljen projekt novog stadiona u Maksimiru. Evo kada će biti gotov, poznato i koliko će koštati

Projekt izgradnje novog stadiona Maksimir predstavljen je danas na Maksimiru. U Plavom salonu okupili su se predstavnici Vlade Republike Hrvatske, Grada Zagreba, HNS-a i Dinama. Branko Bačić, potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, rekao je da je rok za završetak početak 2029. godine. Sve bi trebalo stajati oko 175 milijuna eura koje će popola financirati Vlada i Grad Zagreb, otkrio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

– Imam veću tremu nego kad sam igrao na Poljudu, tako da mi nemojte zamjeriti ako napravim neku pogrešku. Danas se nalazimo na mjestu na kojem smo slavili mnoge uspjehe Dinama. Rušili smo Partizan, brojne velikane Tottenham, Milan i Chelsea. Svaki taj uspjeh promicao je hrvatski sport. Reprezentacija Hrvatske ovdje je odigrala prvu utakmicu protiv SAD-a, a temelj te reprezentacije bili su brojni igrači Dinama koji su ovdje proveli sate treniranja. Ovaj novi stadion dugujemo svim generacijama i kategorijama naših igrača – rekao je predsjednik Dinama Velimir Zajec i dodao:





– Prateći juniore u Ligi prvaka, vidjeli smo kampove svih suparnika i shvatili koliki su uspjesi čudo s obzirom na infrastrukturu. I zato treba gledati ovaj novi projekt stadiona kao recept za još veće uspjehe Dinama i hrvatske reprezentacije.

Foto: Edi Džindo

Foto: Edi Džindo

Predsjednik HNS-aje rekao: – Puno jebilo u prošlosti, ali kako je rekao predsjednik kluba, treba sjesti za stol i naći pravi smjer. Drago mi je da su Vlada i klub sjeli i našli rješenje. Još jedanput velike zahvale svima. Više od 40 terena uložili smo u Hrvatskoj i stalno upozoravali na to koliko je bitna infrastruktura za hrvatski nogomet. Najveći broj igrača iz reprezentacije dolazi iz Dinama, i zato me veseli prezentacija ovog sporazuma. Za sedam do deset dana dat ćemo datume za izgradnju stadiona, a uskoro ćemo krenuti i u izgradnju kampa u Velikoj Gorici.

Branko Bačić je dodao: – Postali smo dosta zrelo i demokratsko društvo kad jedan Hajdukovac pozdravlja sve ovdje prisutne u Dinamu. Na današnji dan smo u Vladi potpisali sporazum gdje smo riješili imovinsko-pravne odnose starije od 30 godina sa Zagrebačkom nadbiskupijom. Vrlo brzo smo našli način i rješenje za obeštećenje deset crkava za potrebe vjernika Zagrebačke županije. Od tada pa do danas pokušavamo naći najpovoljniji i najisplativiji način kako izgradii stadion u Maksimiru. Bilo je različitih razmišljanja, a na kraju smo odlučili za sporazum između Vlade i Grada Zagreba kako bi javnim novcem (50:50). U svakom slučaju ćemo osnovati pravnu osobu koja će nakon dobivanja prava građanja ući u realizaciju projekta. Država i Grad će imenovati povjerenstvo od osam članova (četiri iz Vlade, četiri iz Grada) koje će pratiti faze izgradnje kako bi se što brže i kvalitetnije izvodio projekt. Dok se okonča rekonstrukcija stadiona u Kranjčevićevoj, za koje je rok kraj 2026. godine, trebala bi se riješiti sva dokumentacija vezana za stadion u Maksimiru, a postavljen je rok za dovršetak rekonstrukcije Maksimira kraj 2028. ili početak 2029. godine.

Dogradonačelnik Zagreba Luka Korlaet govorio je o natječajima i proceduri.

- Prvi korak je urbanističko-arhitektonski natječaj. Lokacija je nedovršena i nedefinirana, od stadiona, to pomoćnih terena, do terena za atletiku i prostora za rekreaciju. Lokaciju vidimo kao problem širi od samog stadiona. Ono što danas imamo od stadiona ne zadovoljava ono što Grad Zagreb i Dinamo zavrjeđuju. Zato ćemo prionuti urbanističko-arhitektonski natječaju. On će se odvijati u dva stupnja. Ima širi obuhvat koji se proteže duž cijelog kompleksa, a i uži obuhvat. Širi ima 32 hektara, a uži 15 hektara. Širi obuhvat će se rješavati anketno, taj dio sadržava atletiku na sjeverozapadnom dijelu, bazen koji je izgrađen, ali dosta nezgodan u poziciji obuhvata, prostor rekreacije u jugozapadnom dijelu, a onda park'n'ride garažu s 1500 mjesta. Uži dio obuhvaća stadion, pomoćne terene i podzemnu garažu s 800 mjesta. Širi obuhvat je prvi stupanj, a uži obuhvat je drugi stupanj. U prvom stupnju natjecatelji će rješavati osnovne elemente funkcije, konstrukcije i oblikovanja te procijeniti trošak. U drugom stupnju određen broj autora bit će pozvan da razradi svoje rješenje do visokog stupnja detaljnosti - rekao je Korlaet i dodao:



- Natječaj će biti međunarodni, a i žiri će biti međunarodni, i tako garantiramo fer natjecanje među najboljim arhitektima svijeta. Program urbanističko-arhitektonskog natječaja izradio je Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba. Natječaj se odvija u dva stupnja uz žiriranje u svakom stupnju, nakon toga ide ugovaranje s prvonagrađenim autorom, potom izrada idejnog projekta te ishođenje lokacijske dozvole koje će ići u 2026. godini.

Zatim je pred mikrofone stao gradonačelnik Tomislav Tomašević:

- Moram priznati da sam jako radostan, sretan i ispunjen jer je ovo doista povijestan korak za stadion Maksimir, jer je ovo problem koji traje skoro pa 40 godina. Ovaj projekt mi je bitan kao navijaču, građaninu i gradonačelniku. Pozdravljam sve one koje su jako dugo čekali onaj trenutak.



- Nakon dugih 27 godina riješio se imovinsko-pravni spor Grada, Vlade i Zagrebačke nadbiskupije, i to je jako važno. Bitno je reći da će novi stadion imati kapacitet 35 tisuća mjesta i zadovoljavat će sve najviše kategorije Uefe. Ruši se stari stadion, gradi se novi, ne bi bilo opravdano ekonomski ni financijski ostaviti stari stadion, a lokacija je povijesna i stoga novi stadion treba biti tu. Ono što Grad radi je da će uskoro početi radovi stadiona u Kranjčevićevoj, to je investicija od preko 40 milijuna eura i to će biti privremeni dom Dinama. Treba nešto reći oko novca, financiramo ga javnim novcem. Razmatrali smo različite opcije i privatna investicija ne bi bila u interesu Grada. Kad bi stalo 40 tisuća komercijalnih kvadrata, shvatili smo da to ne bi bilo isplativo, a kad bismo to širili, zagušili bi prometno ovaj dio grada. Vidjelo smo brojnim sastancima da bi javno-privatno partnerstvo značilo javni rizik za prihode koje bi stadion ostvarivao. Na kraju smo stoga zaključili da to treba biti javna investicija, bit će i isplativija i brže gotova.



- Tekuće održavanje i operativni troškovi se na natječaju daju privatnom upravitelju i Dinamo se javio na taj natječaj, ne samo za tekuće nego i investicijsko održavanje. Početni troškovi su javni, a troškovi održavanja će biti privatni, i to je bitno naglasiti za građane.



- Zajednička procjena Grada i Vlade, uz analizu preko 50 stadiona izgrađenih u Europi proteklih godina, je da će trošak rekonstrukcije biti pet tisuća eura po stolcu, dakle ukupno 175 milijuna eura, koje Vlada i Grad plaćaju po pola.

Na kraju se obratio i premijer Andrej Plenković.

- Ovo je prigoda da kažemo nešto o značaju stadiona za Zagreb i Hrvatsku. Vidim ovdje Marka Mlinarića koji je bio igrač utakmice 1990. protiv SAD-a i vidim ostale velike legende. Kad se stadion izgradi doživjet ćemo jednu nevjerojatnu satisfakciju jer je to nešto što se zaista predugo čekalo. Kad smo bili djeca učili smo gradove kroz sličice, i baš preko stadiona. Stadioni su simbol velikih gradova. Misao vodilja nam treba biti što taj stadion znači za Zagreb, ali i za Hrvatsku. Svi mi koji se sjećamo 1982. teško je pronaći te emocije. One u nama bude osjećaj obaveze da se ovaj stadion izgradi. Zato je važno da su Vlada i Grad Zagreb riješili imovinsko-pravni spor od gotovo 30 godina, ali i da smo proglasili ovaj stadion stadionom od nacionalne važnosti.



- Na taj način ćemo se odužiti onima koji su za naš globalan razvoj i imidž učinili sve, ali i dati sve što možemo za razvoj budućih generacija. Svjetski lideri se ne mogu načuditi ovim uspjesima. Vlada je 2016. ulagala u sport 28 milijuna eura godišnje, ali sad ulaže 160 milijuna eura godišnje. Vlada prepoznaje sport, prepoznala je svojim ulaganjima i skijanje, pa sada imamo Zrinku Ljutić.



- Koliko će ovo na kraju koštati, vidjet ćemo, ovaj iznost od 175 miljuna eura je okvirni iznos. To se nikad ne zna.



- Investirali smo dvije milijarde eura u obnovu Grada Zagreba od potresa. I stadion Maksimir je dio te obnove, i ako ga gledamo kroz obnovu, onda je ta investicija racionalna.



- Čestitam kolegama u Vladi, Gradu i u Dinamu na trudu da ovaj projekt izvučemo što brže. Sve skupa pozivam na učinkovitost, zakonitost i dinamiku da bi se u novoj Kranjčevićevoj i novom Maksimiru zaigralo što ranije. Hrvatski nogomet i nogometaši trebaju igrati u uvjetima u kojima su više nego zaslužili.