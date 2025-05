Predsjednik Milana uzvratio Bobanu. Evo što je poručio našoj nogometnoj legendi

Zvonimir Boban, legendarni kapetan hrvatske reprezentacije i budući predsjednik Uprave Dinama od 1. lipnja, ponovno je u fokusu talijanskih medija – ovoga puta zbog oštrih riječi na račun Paola Scaronija, predsjednika Milana. U intervjuu za YouTube kanal Hello Milan, Boban je bez zadrške komentirao odnos sa Scaronijem, s kojim je surađivao u sezoni 2019./2020. dok je bio sportski direktor Rossonera.

"On je osoba koja nikad nije trebala biti u nogometu. On s nogometom nema veze," rekao je Boban i nastavio: "Neki ljudi, zbog moći i pozicija koje imaju, nikada se ne zapitaju: 'Je li ispravno da odem tamo?' Iako je riječ o velikom menadžeru s mnogo uspjeha, on nema nikakve veze s Milanom." Boban se prisjetio i jednog od trenutaka kada je potpuno izgubio strpljenje:

"Rekao sam mu da od**be i izbacio ga iz ureda. Rekao sam mu – 'Koji k***c radiš u nogometu?' A on meni – 'Zašto bih ja trebao znati što si ti radio u životu?' Rekao sam mu da je sve u redu, ali da onda ni ja ne moram poštovati njega. Mislim da nije ni shvatio što govori, ali nisam se kasnije ljutio. U tom trenutku sam reagirao i to sve govori što mislim o njemu."

Opisao je i kako je Paolo Maldini pokušao objasniti Scaroniju Bobanovu ulogu u klubu: "Maldini mu je rekao: 'Zvone već godinama djeluje u institucijama, poznaje Ligu, zna kako stvari funkcioniraju.' Imali smo važne stvari za riješiti, a Scaroni je na to samo rekao: 'U redu, onda mi pošalji životopis.'"

Scaronijev odgovor stigao je brzo. Na pitanje novinara uoči finala talijanskog Kupa, gdje je prisustvovao sastanku Serie A u prostorijama Talijanskog olimpijskog odbora, kratko je komentirao: "Da, tražio sam njegov životopis. Mislim da je to sasvim pošteno." Na Bobanove izjave dodatno je, s dozom sarkazma, uzvratio: "Je li govorio o sebi?"