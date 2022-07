Predsjednik Hajduka: Brendirat ćemo Marka Livaju, on će biti naš Mišo Kovač

Predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić te sportski direktor Mindaugas Nikoličius prilikom predstavljanja novog ugovora Marka Livaje osvrnuli su se na brojne aktualnosti.

- Poznato je da ne istupam izvan službenih kanala pa je ovo prilika da se osvrnemo i na aktualnosti. Uspjeli smo dovesti Marka Livaju i dva puta ga zadržati. Sada smo produžili ugovor na pet godina jer on predstavlja sve ono što je Hajduk. On je mangup, ali iza njega stoji kvaliteta. Htjeli smo to pokazati ovim ugovorom. O iznosima se ne razgovara, ali nema nikada klauzula. Kad dosadi njemu ili nama, rastat ćemo se. Hajduk je na prvom mjestu, tako i njemu, i to će biti interes i Marku. I zato svi naši razgovori oko ugovora traju par sekundi. Koliko god da smo mu dali, malo smo mu dali. Zna se njegov značaj. Prodali smo njegovih 10 tisuća dresova u godinu dana po 500, 550 kuna. No, on shvaća da se mora staviti u gabarite Hajduka i to on čini.

Htjeli bismo ga brendirati i iskoristiti. Nemoguće je koje strpljenje on ima, sa svima se fotografira. U sljedećem razdoblju brendirat ćemo Marka Livaju i mislimo da bi on mogao biti naš novi Mišo. U njegovom ugovoru ne postoji nikakva klauzula - počeo je Jakobušić.

Osvrnuo se i na izgubljeni Superkup od Dinama.

- Tu nije greška ni trenera ni igrača nego isključivo moja. Jer kada izgubiš na onakav način, isključivo je stvar organizacije. Želimo napraviti iskorak u Europi i tome Hajduk treba težiti. U Strategiji do 2027. stoji da moramo osvojiti jedan Kup i to smo napravili. Hajduk je najveći dužnik Hrvatskoj što se tiče koeficijenta u Europi - rekao je Jakobušić pa dodao da nije zadovoljan infrastrukturom na Poljudu i da tu želi napraviti promjene.

- Što se tiče financija, kao i svaki klub u Hrvatskoj ovisimo o transferima. Pokušavamo to smanjiti što više. Ni prošle godine nismo imali neke velike transfere pa smo brodili i dalje. Sada nastavljamo tako. Uz svu žrtvu zaposlenika možemo uspjeti.

- Nama je cilj zadržati jezgru ove ekipe. Marko je jedan od njih, Lovre Kalinić je nedavno potpisao... Nije dobro ni kada je igračima predobro, prevelika sigurnost nije dobra.

Biuk?

- Više ga drugi prodaju nego što ga mi prodajemo - rekao je predsjednik Hajduka.

Ciljevi u mandatu Hajduka?

- Ne bih bio zadovoljan samo s naslovom prvaka.

Riječ je zatim dobio sportski direktor Mindaugas Nikoličius.

- Ovo je najveće pojačanje koje smo mogli dobiti. Znate da je ugovor potpisao i Lovre Kalinić što govori u kojem smjeru ide klub. Trojicu igrača smo poslali na posudbu u Radomlje, a raduje me što je puno mladih igrača dobilo priliku na ovim pripremama Hajduka. Vidjet ćete protiv Istre da će u rosteru biti puno mladih igrača - rekao je Nikoličius.

Priča se o dolascima Roga i Vlašića.

- Jako dobro znate kako radimo transfere. Ne komentiramo glasine, vidjet ćete ako neki igrač dođe - odgovorio je Nikoličius koji nije želio govoriti o imenima niti o pozicijama pojačanja koje želi dovesti.