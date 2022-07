Marko Livaja: Kada sam došao u Hajduk igrači su bili psihološki mrtvi, a sada idemo po naslov prvaka

Najbolji igrač i prvi strijelac splitskog Hajduka Marko Livaja ostat će u klubu do 2027., objavio je jučer splitski klub.

>> Pogledajte konferenciju s Poljuda

Tim povodom danas se na Poljudu održala konferencija za medije na kojoj su bili Livaja i predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić te sportski direktor Mindaugas Nikoličius. Što su Jakobušić i Nikoličius rekli pročitajte OVDJE.

- Ponosan sam što ću još pet godina biti dio ovoga kluba. Za ovaj klub navijam, moja obitelj ga voli i siguran sam da ćete me još dugo gledati ovdje. Želimo napraviti još veći iskorak u prvenstvu i Europi - rekao je Livaja.

Znači li to da će karijeru završiti u Hajduku?

- Do 33. sam ovdje. Nikad se ne zna što se može dogoditi u nogometu. Osjećam se dobro, lijepo mi je kod kuće. Nisam razmišljao o ponudama. Vjerujem da možemo napraviti iskorak. Želimo napraviti dobar rezultat u Europi, no najveći je cilj osvojiti prvenstvo. Dat ćemo sve od sebe da to napravimo.

Što može obećati ove sezone?

- Davat ću sve od sebe, a nikad ne znaš što se može dogoditi. Slijedi nam utakmica s Istrom, idemo tamo po tri boda, mi smo Hajduk.

Reprezentacija? Vidi li se na SP-u?

- Ima još daleko od toga. Ne razmišljam o tome iako bih volio biti tamo. Imamo puno napadača, vidjet ćemo u kakvoj će tko biti formi.

Kako mu Hajduk izgleda danas u odnosu na onda kada je došao?

- Od tada smo promijenili 20-ak igrača. Tada su igrači bili dobri, ali su psihološki bili mrtvi. Sada imamo igrače koji se mogu nositi s pritiskom. Imamo još puno stvari u kojima možemo napredovati. Sada je jedino važno da osvajamo trofeje - rekao je Livaja i dodao:

- Ne treba čitati komentare s društvenih mreža. Ja ne obraćam pozornost na to. Svakome se dogodi pogreška, ali trebamo biti opušteni.

Podsjećamo, cijela Hajdukova momčad se pojavila sinoć malonogometnom turniru Torcida kup, gdje je predsjednik kluba Lukša Jakobušić uručio Livaji Hajdukov dres na kojem je broj 2027. Uz objavljenu fotografiju cijele momčadi s Livajom u središtu i dresom u rukama, Hajduk je napisao: "Hajdukova desetka Marko Livaja produžio je vjernost svom Hajduku do 2027. godine!". Ta je vijest s oduševljenjem dočekana u Hajdukovu navijačkom puku.