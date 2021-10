Totalni kaos u Lakersima: Dvije zvijezde se obračunale na klupi, javio se i Magic Johnson

Nevjerojatne scene gledali smo sinoć tijekom utakmice Los Angeles Lakersa i Phoenix Sunsa u NBA ligi.

Sunsi su predvođeni Chrisom Paulom nanijeli najskupljoj momčadi lige već drugi poraz ove sezone, a očito je da nešto ne odgovara u redovima žuto-ljubičastih.

Momčad prepuna starijih i iskusnijih zvijezda nije 'klapa', a to je dokazala i situacija u kojoj su se dvije najveće zvijezde Lakersa nakon LeBrona Jamesa, Anthony Davis i Dwight Howard fizički sukobili pored terena tijekom utakmice. Da se u priču nisu umiješali suigrači, čini se da bi došlo i do intenzivnije reakcije, moguće i tučnjave.

Ovo je tema dana u sportskom javnom okruženju u SAD-u budući da su dvije ogromne zvijezde koje bi trebale biti primjer i koje primaju ogromne plaće napravile potez na razini nezrele djece.

Anthony Davis and Dwight Howard got into it and had to be separated by their Lakers teammates 😳pic.twitter.com/fyfxBtf0oO