Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 181
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
Sigurddson izabrao za Švicarsku

Pozvan samo jedan srednji vanjski, Martinović konačno igra kao novi kapetan

Autor
Damir Mrvec
02.10.2025.
u 16:20

Reprezentacija će se okupiti u Zagrebu, 27. listopada. Prvi prijateljski susret protiv Švicarske na rasporedu je 30. listopada u 19.15 sati u Bernu, a drugi, 1. studenog u 18sati u Kriensu

Rukometaši Hrvatske uskoro će se okupiti na mini pripremam jer ih u EHF tjednu očekuju dvije prijateljske utakmice protiv Švicarske. Reprezentacija će se okupiti u Zagrebu, 27. listopada u Westin Hotelu.

Dva dana kasnije leti za Švicarsku. Prvi prijateljski susret protiv te reprezentacije koja je također sudionik sljedeće europske smotre, na rasporedu je 30. listopada u 19.15 sati u Bernu, a drugi, 1. studenog u 18.00 sati u Kriensu.

Dagur Sigurdsson objavio je imena 19 igrača.  Nakon dvije godine na popisu je opet  Leon Ljevar, član slovenskog RD LL Grosist Slovana. 

Riječ je o lijevom vanjskom koji ej nekada igrao za Zamet, a prije dolaska u Slovna bio je član slovenske Ribnice. Prvi put ga je na pripreme reprezentacije, za svjetsko prvenstvo 2023. godine, pozvao Goran Perkovac. 

Na Dagurovom popisu za prijateljske utakmice protiv Švicarske su – vratari: Kuzmanović (Gummersbach), Mandić(Magdeburg), Špikić (Eisenach)

lijeva krila: Mandić (Melsungen), Jelinić (Szeged)

lijevi vanjski: Srna (Montpellier), Lučin (Nexe), Mamić (Leipzig), Ljevar (Slovan)

srednji vanjski: Cindrić (Veszprem)

desni vanjski: Martinović (Veszprem), Mateo Maraš (PSG), Luka Lovre Klarica (Zagreb)

desna krila: Mario Šoštarić (Szeged), Filip Glavaš (Zagreb)

kružni napadači: Šušnja (Wisla), Načinović (Kiel),  Šipić (Kriens Luzern) i Šimić (Wetzlar).

Dakle, iz domaće lige dolaze samo trojica, najviše igrača dolazi iz Njemačke (sedam) i Mađarske (četiri).

Zanimljivo je da je na popisu samo jedan srednji vanjski pa je za pretpostaviti da će pored Cindrića na tom mjestu igrati Martinović i Lučin. Inače, bit će ovo prva utakmica au kojoj će kao novi kapetan zaigrati Ivan Martinović. 

Ključne riječi
Luka Cindrić Ivan Martinović Hrvatska reprezentacija Dagur Sigurdsson rukomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-09-28/PXL_270925_139167432.jpg
Video sadržaj
PONOSNI OBRVAN

Rukometašice Podravke ne znaju za poraz u Ligi prvaka: 'Najveća utakmica u zadnjih 15 godina'

– Imali su i oni neke izostanke, ali izostanci se manje osjete u njihovoj ekipi nego u našoj. Ovo je velik bod, koji nam daje energiju za iduće treninge i utakmice, kao i sve što se događa na tom putu. Sastavni je to dio sporta, kao i otpadanje igračica s lakšim i teškim ozljedama. Imamo pet bodova u tri kola. San je to na početku Lige prvakinja, pogotovo u ovoj situaciji.

Učitaj još