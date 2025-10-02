Pozvan samo jedan srednji vanjski, Martinović konačno igra kao novi kapetan

Rukometaši Hrvatske uskoro će se okupiti na mini pripremam jer ih u EHF tjednu očekuju dvije prijateljske utakmice protiv Švicarske. Reprezentacija će se okupiti u Zagrebu, 27. listopada u Westin Hotelu.

Dva dana kasnije leti za Švicarsku. Prvi prijateljski susret protiv te reprezentacije koja je također sudionik sljedeće europske smotre, na rasporedu je 30. listopada u 19.15 sati u Bernu, a drugi, 1. studenog u 18.00 sati u Kriensu.

Dagur Sigurdsson objavio je imena 19 igrača. Nakon dvije godine na popisu je opet Leon Ljevar, član slovenskog RD LL Grosist Slovana.

Riječ je o lijevom vanjskom koji ej nekada igrao za Zamet, a prije dolaska u Slovna bio je član slovenske Ribnice. Prvi put ga je na pripreme reprezentacije, za svjetsko prvenstvo 2023. godine, pozvao Goran Perkovac.

Na Dagurovom popisu za prijateljske utakmice protiv Švicarske su – vratari: Kuzmanović (Gummersbach), Mandić(Magdeburg), Špikić (Eisenach)

lijeva krila: Mandić (Melsungen), Jelinić (Szeged)

lijevi vanjski: Srna (Montpellier), Lučin (Nexe), Mamić (Leipzig), Ljevar (Slovan)

srednji vanjski: Cindrić (Veszprem)

desni vanjski: Martinović (Veszprem), Mateo Maraš (PSG), Luka Lovre Klarica (Zagreb)

desna krila: Mario Šoštarić (Szeged), Filip Glavaš (Zagreb)

kružni napadači: Šušnja (Wisla), Načinović (Kiel), Šipić (Kriens Luzern) i Šimić (Wetzlar).

Dakle, iz domaće lige dolaze samo trojica, najviše igrača dolazi iz Njemačke (sedam) i Mađarske (četiri).

Zanimljivo je da je na popisu samo jedan srednji vanjski pa je za pretpostaviti da će pored Cindrića na tom mjestu igrati Martinović i Lučin. Inače, bit će ovo prva utakmica au kojoj će kao novi kapetan zaigrati Ivan Martinović.