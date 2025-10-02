Naši Portali
ZA VRIJEME TRENINGA

Mogla se dogoditi tragedija! Na Poljudu padali komadi leksana, stadion hitno zatvoren

Foto: Veljko Martinović/Dalmatinski portal
1/5
Autor
Željko Janković
02.10.2025.
u 14:21

Zapuhala je bura u Splitu, a s krova stadiona počele su padati krhotine leksana. Dogodilo se to pred sam kraj treninga Hajdukove momčadi. Epilog, Poljud će sljedeća dva dana biti zatvoren, a u međuvremenu će stići alpinisti kako bi sanirali krov!

Infrastrukturni sportski projekti u Hrvatskoj odavno su tema koja će vam češće poslužiti kao inspiracija za vic. Koliko je puta zakopan kamen temeljac, mahalo se različitim maketama, projektima, idejama, politiziralo, a gotovo ništa nije se pomaknulo s mrtve točke. Danas je realizacija nekog projekta novih stadiona u Hrvatskoj daleka budućnost, nešto poput letećih taksija iz Petog elementa s legendarnim Bruceom Willisom.

Da, razina vica, jer kako drukčije opisati situaciju koja se ovih dana dogodila na Poljudu. Zapuhala je bura, a s krova stadiona počele su padati krhotine leksana, kako je javio Dalmatinski portal. Dogodilo se to pred sam kraj treninga Hajdukove momčadi. Epilog, Poljud će sljedeća dva dana biti zatvoren, a u međuvremenu će stići alpinisti kako bi sanirali krov!

A zadnjih se mjeseci politiziralo s načinom realizacije projekta obnove, vlada je odobrila milijunska sredstva, uključili su se lokalni političari koji desetljećima parazitiraju motajući se oko kluba želeći se ukrcati u vlak posebne emocije... I nije Hajduk poseban slučaj, takva nam je priča na nacionalnoj razini... Dok čekamo da se nešto promijeni i napokon shvatimo snagu političke mitologije, samo se možemo osvrnuti u najbliže susjedstvo gdje su stvari podaleko odmaknule!
Ključne riječi
stadion Split Poljud Hajduk

