Poznatu sportašicu napala bijesna životinja: 'Mislila sam da će me bosti rogovima dok me ne ubije'

Šokantne vijesti stižu iz Španjolske, poznata ultramaratonka Sara Alonso teško je napadnuta od pobješnjele krave dok je trenirala u blizini svog rodnog grada San Sebastiana. Alonso je bila u završnoj fazi priprema za svoj najveći izazov sezone, ultramaraton Mont Blanc (finale TMB World Seriesa), ali trening je skoro tragično završio nakon što ju je napala krava, nanijevši joj teške ozljede, bez ikakvog povoda.

Krava ju je srušila na tlo i zadala joj udarce zbog kojih je završila u bolnici s modricama po cijelom tijelu i slomljenim rebrima.

- Iako zvuči kao prokleta šala, ovo je bila moja najgora noćna mora. Potpuno sam shrvana - napisala je Alonso na društvenim mrežama uz fotografije koje prikazuju težinu njenih ozljeda. - U bolnici su mi rekli da su u prethodnim godinama imali još dva slična slučaja. U jednom trenutku sam pomislila da će me ubiti. Da će me nastaviti bosti rogovima dok me ne dokrajči - rekla je Španjolka.

Još uvijek ni sama ne zna kako se uspjela izvući, ali uspjela je ustati i pobjeći s mjesta napada. Zbog težine ozljeda Alonso će propustiti nekoliko važnih utrka uključujući i njezin najveći ovogodišnji cilj, Mont Blanc.

- Najgore je to što sam potpuno slomila šesto rebro. To znači samo jedno - zbogom Font Romeu, Sierre Zinalu, a prije svega – Mont Blancu. Nadam se brzom oporavku i da ću se barem moći spremiti za Svjetsko prvenstvo - izjavila je.