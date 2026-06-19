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Na rubu

Zagrebački studenti ispisali povijest: 23 zlata i dvije srebrne medalje u Poreču

Foto: MakiMedia
1/8
Autor
Damir Mrvec
19.06.2026.
u 14:08

Sveučilište u Zagrebu dominiralo na UniSport Finalsima osvojivši medalje u čak 25 od 27 finala i potvrdilo status vodeće akademske sportske sile u Hrvatskoj.

Čak 23 zlatne i dvije srebrne medalje osvojili su studenti Sveučilišta u Zagrebu na ovogodišnjim UniSport Finalsima u Poreču, najvećem nacionalnom studentskom sportskom natjecanju. Povodom tog povijesnog uspjeha, Sportski savez Grada Zagreba upriličio je prijem za studentice i studente sportaše, njihove trenere i izbornike te predstavnike akademske sportske zajednice.

Na završnici nacionalnog studentskog prvenstva sudjelovalo je 25 visokoškolskih ustanova, a Sveučilište u Zagrebu bilo je najbrojnije s više od 200 sudionika. Zagrebački studenti osvojili su zlatne medalje u svih 14 sportova u kojima su nastupili te su u 27 finala osvojili ukupno 25 medalja, ostvarivši rezultat bez presedana u hrvatskom akademskom sportu.

Predsjednik Zagrebačkog sportskog saveza Vjekoslav Šafranić istaknuo je zadovoljstvo ostvarenim rezultatima:

 - Kako ne bih bio zadovoljan? Cijeli sam život u sportu i znam koliko je teško postići vrhunske rezultate. Za nas koji živimo sport, a vjerujem i za sve koji ga prate i vole, najljepši su trenuci oni u kojima slavimo uspjehe ostvarene nakon mnogo rada, truda i odricanja. Stoga iskreno čestitam svim sportašima, trenerima i svima koji su sudjelovali u ostvarivanju ovih iznimnih rezultata.

Nadam se da će mnogi od vas, koji ste osvojili medalje i ostvarili zapažene rezultate, nastaviti uspješne sportske karijere u svojim klubovima i sportovima. Smatram da akademski sport treba biti važan korak prema vrhunskom i profesionalnom sportu, po uzoru na razvijene sportske sustave u svijetu. Uvjeren sam da će klubovi prepoznati kvalitetu koju posjedujete i pružiti vam priliku za daljnji razvoj. Zagrebački sportski savez ima izvrsnu suradnju sa Zagrebačkim akademskim sportskim savezom, a činjenica da njihov predsjednik sudjeluje u radu Upravnog odbora Zagrebačkog sportskog saveza dodatno će osnažiti tu suradnju -  rekao je Šafranić.

Predsjednik Hrvatskog akademskog sportskog saveza Nikola Vincetić istaknuo je kako uspjesi zagrebačkih studenata potvrđuju kvalitetu hrvatskog akademskog sporta i na europskoj razini:

 - Osvojiti 23 od 27 mogućih zlata zaista je izvrstan rezultat. Uz iznimne uspjehe na nacionalnoj razini, Sveučilište u Zagrebu već pet godina zaredom postiže vrhunske rezultate i prepoznato je kao jedno od najuspješnijih u europskom sveučilišnom sportu. U sustavu sporta Sveučilišta u Zagrebu godišnje sudjeluje oko 10.000 sportaša i sudionika kroz različita natjecanja i programe.

Na nacionalnoj razini organizira se 20 do 30 sportova godišnje, a na međunarodnoj sceni uskoro nas očekuju Europske sveučilišne igre u Salernu, na koje će Sveučilište u Zagrebu otputovati s više od 350 sportaša, što će, vjerujem, biti jedna od najvećih delegacija", istaknuo je Vincetić.

Predsjednik Zagrebačkog akademskog sportskog saveza Davor Pavlović naglasio je kontinuitet uspjeha:

 - Imali smo odlične sportske rezultate na završnim natjecanjima i nastavljamo tim putem. Vjerujem da ćemo iz godine u godinu biti sve uspješniji. Grad Zagreb i Sportski savez Grada Zagreba snažno podupiru akademski sport, a važno je istaknuti da Grad Zagreb, kao sredina s oko 90.000 studenata, to i zaslužuje, dodavši: 

 - Posljednjih godina ostvarujemo vrhunske rezultate i ni ove godine nismo očekivali ništa manje, ali smo na kraju nadmašili sami sebe. Konkurencija je iz godine u godinu sve jača, što nas posebno veseli. Na prvenstvu je sudjelovalo 25 visokoškolskih ustanova, a mi smo ostvarili povijesni uspjeh na koji smo iznimno ponosni.

Važno je postavljati visoke ciljeve jer bez njih nema napretka. To je naša vodilja. Uvijek nastojimo uključiti što veći broj studenata u natjecanja i programe, ne samo radi sporta nego i radi poticanja tjelesne aktivnosti i zdravih životnih navika.

Moram priznati da smo i sami sebe iznenadili. U sportu ne ovisite samo o sebi, nego i o kvaliteti protivnika. Imamo snažnu konkurenciju, posebno sa sveučilištima u Splitu i Rijeci, a Zadar je posebno jak u košarci. Upravo zato ovaj uspjeh ima dodatnu vrijednost.

Ne smijemo zaboraviti da su naši sportaši prije svega studenti. Pred njima su ispitni rokovi, a Europske sveučilišne igre održavaju se usred ispitnog razdoblja, pa je organizacija iznimno važna. Studenti su prepoznali vrijednost ovih natjecanja i sa srcem predstavljaju svoje sveučilište i Grad Zagreb.

Veliku ulogu imaju i klubovi, s kojima imamo dobru suradnju. Većina naših sportaša nastupa u najvišim ligama, što potvrđuje njihovu kvalitetu.

Na pitanje o organizaciji odlaska velike delegacije, Pavlović je istaknuo:

 - Organizacija je uvijek izazov – od opreme, majica i dresova do logistike. No tijekom godina stekli smo veliko iskustvo. Već deset godina kontinuirano rastemo i svako novo natjecanje donosi nove izazove, koje smo do sada uspješno rješavali.

Prijavljujemo se na projekte i natječaje, a Grad Zagreb i Sveučilište u Zagrebu pružaju nam snažnu podršku, zahvaljujući kojoj možemo osigurati kvalitetnu opremu kako bi studenti na reprezentativan način predstavljali Sveučilište i zagrebački sport."

Izbornik odbojkaške reprezentacije Sveučilišta u Zagrebu Ozren Straža istaknuo je:

 - Ako govorimo o sveučilišnom prvenstvu, ostvarili smo sve što smo mogli. Bili smo najbolji u Hrvatskoj, a što se Europe tiče, to ćemo tek vidjeti. Intenzivno se pripremamo za Europske sveučilišne igre i vjerujem da ćemo biti konkurentni.

Na pitanje o okupljanju igrača, dodao je:

 - To je možda i najveći izazov. Igrači iza sebe imaju zahtjevne klupske sezone i nije ih lako okupiti. No kada dođu, daju sve od sebe i igraju sa srcem."

O očekivanjima je rekao:

 - Na nacionalnoj razini cilj je bio zlato i to smo ostvarili. Na europskoj razini stvaramo momčad koja bi jednog dana mogla doći do medalje. Problem je što naši najbolji igrači često odlaze u seniorske reprezentacije, što je velika čast za njih, ali nama otežava sastavljanje najjače momčadi.

Glavna tajnica Sportskog saveza Grada Zagreba Suzana Šop istaknula je:

 - Sve aktivnosti koje se odvijaju tijekom godine ponos su Zagrebačkog akademskog sportskog saveza i nacionalnog saveza. Riječ je o jednom od najuspješnijih sveučilišnih sportskih sustava u Europi, koji je višestruko nagrađivan.

Naši studenti posljednjih su godina dokazali da su vrhunski sportaši, ali i uspješni studenti koji kvalitetno usklađuju sportske i akademske obveze. Suradnja akademskog sporta i saveza na gradskoj i nacionalnoj razini na iznimno je visokoj razini i vjerujem da će se tako nastaviti i u budućnosti.

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Suzana Šop Vjekoslav Šafranić sveučilište Zagreb Sportski savez grada Zagreba studentski sport

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