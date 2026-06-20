Ronaldinho se u 46. godini vraća na nogometne terene! Poznato za koga će igrati

U svijetu nogometa, gdje se karijere gase puno prije četrdesete, vijest da će jedan od najvećih umjetnika s loptom, Ronaldinho Gaúcho, u 46. godini života ponovno obuti kopačke za natjecateljske utakmice zvuči kao scenarij iz filma. Brazilski maestro, dobitnik Zlatne lopte 2005. i ikona Barcelone te Milana, potpisao je ugovor s Ravennom, ambicioznim članom talijanske Serie C. Vijest, koju je prva lansirala Gazzetta dello Sport, u trenu je obišla planet i izazvala potres u sportskoj javnosti. Ne radi se o još jednom egzibicijskom nastupu ili humanitarnoj utakmici; Ronaldinho će se pridružiti momčadi od samog početka priprema za novu sezonu, spreman staviti svoje, doduše ostarjele, ali i dalje magične noge na raspolaganje stručnom stožeru.

Službena potvrda ove senzacije zakazana je za 23. lipnja u Miamiju, na glamuroznom događaju koji će označiti početak nove ere za nogometni klub Ravenna. Tamo će uprava kluba, predvođena vizionarskim predsjednikom Ignaziom Ciprianijem, predstaviti ne samo svoje legendarno pojačanje, već i nove dresove za nadolazeću sezonu. Sam Ronaldinho oglasio se s prepoznatljivim osmijehom, poručivši svijetu da njegova strast za igrom nije nimalo utihnula.

- Nove boje, isti osmijeh. Jedva čekam ponovno zaplesati s loptom i ispisati novu, prelijepu priču zajedno s Ignaziom i cijelom obitelji Cipriani. Nogomet je za mene uvijek bio radost i sretan sam što taj duh donosim u Ravennu. Neka čarolija počne - rekao je e Brazilac, čije su riječi odjeknule među milijunima obožavatelja diljem svijeta koji su odrasli diveći se njegovoj "joga bonito" filozofiji. Događaj u Miamiju imat će i snažnu humanitarnu notu, s najavljenom donacijom kluba i obitelji Cipriani organizaciji Street Soccer USA, partneru Serie A koji koristi nogomet za sportski i socijalni razvoj mladih u siromašnim zajednicama.

Mozak operacije koja je Ravennu preko noći pretvorila u globalnu vijest je predsjednik Ignazio Cipriani, poduzetnik čija je životna priča jednako zanimljiva.

- Proveo sam 24 godine života u Sjedinjenim Državama, ali Ravennu i dalje smatram svojim domom - naglasio je Cipriani

Njegova odluka da uloži značajna sredstva u oživljavanje lokalnog kluba sada je kulminirala potezom koji prkosi svakoj sportskoj i financijskoj logici. Za njega, dovođenje Ronaldinha nije samo sportski transfer, već ispunjenje osobnog sna.

- Angažman Ronaldinha je nešto apsolutno izvanredno za klub; on je bio moj idol, a njegov utjecaj na nogomet nadilazi sve što je postigao na terenu - poručio je predsjednik.

Priča o Ronaldinhovom dolasku u Ravennu nije se rodila preko noći. Ono što danas izgleda kao ljetna senzacija, zapravo je san koji je počeo tinjati još prošlog prosinca. Tada je u javnost procurila fotografija brazilskog asa s crveno-žutim šalom Ravenne oko vrata, što je pokrenulo prva sramežljiva nagađanja. Mnogi su to tada smatrali tek simpatičnom božićnom sugestijom ili marketinškim trikom bez stvarne podloge. Međutim, Ignazio Cipriani i njegov tim radili su u tišini, pretvarajući naizgled nemoguću misiju u stvarnost. Upravo ta upornost i vjera u projekt ono su što ovom transferu daje dodatnu, gotovo romantičnu dimenziju. Za navijače Ravenne, koji su godinama pratili svoj klub u nižim rangovima talijanskog nogometa, dolazak igrača takvog kalibra predstavlja nagradu za vjernost i potvrdu da se i u današnjem, okrutnom nogometnom svijetu, snovi ponekad ostvaruju.

Ipak, kako se detalji dogovora polako otkrivaju, postaje jasno da je uloga Ronaldinha u Ravenni daleko kompleksnija od one klasičnog igrača. Ovo nije samo sportski, već prvenstveno poslovni i marketinški projekt ogromnih razmjera. Prema izvještajima talijanskih medija, poput Tuttomercatoweba, Brazilac neće biti samo na platnom popisu kao igrač, već postaje i dioničar kluba. Time njegov angažman dobiva dugoročnu stratešku dimenziju. On u Ravennu ne dolazi odraditi nekoliko revijalnih nastupa, već ulaže vlastiti kapital i ime u budućnost kluba. Njegova prisutnost jamči medijsku pažnju kakvu Ravenna ne bi mogla kupiti ni s najvećim budžetom, otvarajući vrata sponzorima i investitorima koji do jučer vjerojatno nisu ni znali za postojanje kluba iz regije Emilia-Romagna.

Ovaj se potez s pravom opisuje kao "marketinški udar bez presedana" za klub iz nižeg ranga. Komercijalni potencijal je golem. Već je najavljeno da će prepoznatljivi logo "R10" krasiti posebnu, limitiranu ediciju dresova, koja će se bez sumnje prodavati diljem svijeta i postati kolekcionarski primjerak. Vrijednost brenda Ravenna doslovno je eksplodirala preko noći. Klub koji se do sada borio za medijski prostor s desecima sličnih talijanskih provincijskih klubova, sada je tema o kojoj pišu svi svjetski mediji.

Usred sveopće euforije, neizbježno se postavlja ključno pitanje: kakav sportski doprinos zaista može dati 46-godišnji Ronaldinho, koji je posljednju profesionalnu utakmicu odigrao davne 2015. godine? Koliko je realno očekivati da će voditi momčad u iscrpljujućoj borbi za bodove u fizički zahtjevnoj Serie C? Određenu dozu realizma u cijelu priču unio je potpredsjednik kluba, iskusni nogometni djelatnik Ariedo Braida. U svojim izjavama za talijanske medije, Braida je dao naslutiti da Ronaldinhov angažman na terenu vjerojatno neće biti opsežan. Prema njegovim riječima, realniji scenarij je da će Brazilac odigrati jednu, možda prijateljsku utakmicu, ili ući u igru na nekoliko minuta u nekom službenom susretu kako bi pozdravio navijače.

Čak i ako njegov doprinos u smislu minutaže bude ograničen, njegov utjecaj na momčad i klub može biti nemjerljiv. Sama njegova prisutnost na treninzima, mogućnost da mlađi igrači uče od jednog od najvećih svih vremena i upijaju njegovu nogometnu filozofiju, neprocjenjivo je iskustvo. Ronaldinho u svlačionici Ravenne znači više od bilo kakvog taktičkog pojačanja. On donosi pobjednički mentalitet, iskustvo osvajanja Lige prvaka i Svjetskog prvenstva, ali prije svega, donosi onu iskonsku radost igre po kojoj je postao poznat. Njegova misija, kako je i sam rekao, nije nužno postići 20 golova u sezoni, već vratiti osmijeh i duh "joga bonito" nogometa u grad i klub. Nekoliko poteza čiste magije, jedan dribling ili asistencija s potpisom, bit će dovoljni da se ovaj transfer upiše u povijest i da navijačima pruže uspomene za cijeli život.