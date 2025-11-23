Poznatom srpskom sportašu dijagnosticiran rak: 'Potrebna mu je pomoć'

Nakon što su nogometaši Partizana u susretu 16. kola srpske Superlige doživjeli neugodan poraz od pančevačkog Železničara, sportski rezultat pao je u drugi plan zbog potresne vijesti koju je s javnošću podijelio novi trener crno-bijelih, Nenad Stojaković. Naime, tijekom davanja izjave po završetku utakmice, Stojaković je potvrdio da se nekadašnji vratar kluba, Darko Božović, bori s teškom bolešću, točnije rakom želuca. Vidno emotivan, trener Partizana iskoristio je medijski prostor kako bi uputio riječi ohrabrenja svom bivšem kolegi, istaknuvši kako je cijeli klub uz njega u ovim teškim trenucima. Ova vijest šokirala je nogometnu javnost u regiji, s obzirom na to da je Božović ostao u sjećanju kao pouzdan vratar koji je sudjelovao u nekim od najuspješnijih sezona beogradskog kluba, a podrška je odmah počela pristizati sa svih strana, ujedinjujući navijače i sportske djelatnike u želji da pomognu.

Odmah nakon javne objave o zdravstvenom stanju bivšeg vratara, aktualni čuvar mreže Partizana, Marko Milošević, pokrenuo je konkretnu akciju putem društvenih mreža. Na svom Instagram profilu objavio je fotografiju Darka Božovića uz emotivnu poruku "Pomozimo Darku da pobijedi rak", te je podijelio detalje bankovnog računa za uplatu novčanih sredstava neophodnih za zahtjevno liječenje. Solidarnost su pokazali i članovi stručnih stožera obaju klubova; uoči spomenute utakmice u Humskoj, vratari Partizana i Železničara, zajedno s trenerima Nemanjom Jovšićem i Slobodanom Šaranovim, izašli su na teren noseći majice s natpisom "Mačak broj jedan". Taj gest bio je posveta Božovićevom prepoznatljivom nadimku "Mačak", po kojem je bio poznat tijekom svoje aktivne igračke karijere, a simbolizira borbenost i spretnost koja će mu sada biti potrebnija nego ikad prije u najvažnijoj utakmici života.

Darko Božović, rođen 1978. godine u Podgorici, ostavio je dubok trag u srpskom nogometu, iako je branio i boje reprezentacije Crne Gore. Njegov nogometni put bio je ispunjen brojnim izazovima i uspjesima, a najveći dio karijere proveo je upravo u srpskim klubovima. Branio je za Teleoptik, Srem iz Jakova, Mladenovac, Timok iz Zaječara, Srem iz Sremske Mitrovice te Bežaniju, odakle je 2007. godine stigao u redove Partizana. S crno-bijelima je ostvario zavidne uspjehe, osvojivši tri titule prvaka države i dva trofeja u nacionalnom Kupu, čime se upisao u povijest kluba kao trofejni igrač. Osim domaćih uspjeha, Božović se okušao i u inozemstvu, braneći u Iranu za Zob Ahan te u Hong Kongu, da bi igračku karijeru službeno okončao 2015. godine u dresu Voždovca, ostavivši iza sebe reputaciju velikog profesionalca i omiljenog suigrača.

Nakon završetka igračke karijere, Božović nije napustio nogomet, već se posvetio trenerskom pozivu, prenoseći svoje bogato iskustvo na mlađe generacije vratara. Posljednjih godina radio je kao trener vratara u reprezentaciji Bugarske, zatim u Teleoptiku, a trenutno je dio stručnog stožera Železničara iz Pančeva. Ironijom sudbine, vijest o njegovoj bolesti objavljena je upravo nakon utakmice između kluba u kojem je stekao slavu i kluba u kojem trenutno radi.