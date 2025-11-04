Naši Portali
JAVIO SE

Neporaženi teškaš prozvao Daniela Duboisa: Bila bi to dobra borba

Oleksandr Usyk v Daniel Dubois - WBC, WBO, WBA & IBF World Heavyweight Titles
Andrew Boyers/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
04.11.2025.
u 09:01

– Bila bi to dobra borba za navijače, vjerujem kako bi uživali u tom dvoboju. Dvaput se borio s Usikom, a imao je i meč protiv AJ-a. Zašto se sada ne bi borio protiv mene?

Bivši IBF-ov svjetski prvak teške kategorije Daniel Dubois bio je u dobroj formi do meča u srpnju kada je izgubio protiv Oleksandra Usika. Britanac je ima niz od tri velike pobjede, prekidima je završio Jarrella Millera i našeg Filipa Hrgovića, a u rujnu prošle godine je u petoj rundi nokautirao Anthonyja Joshuu, piše Croring.

U veljači je otkazao nastup protiv izazivača Josepha Parkera, te kasnije prihvatio borbu za ujedinjenje naslova protiv neporaženog Ukrajinca.

Usik je na priredbi na Wembleyu nokautom u petoj rundi svladao Duboisa i postao dvostruki neprikosnoveni vladar divizije. Ukrajincu je to bila i druga pobjeda protiv DDD-a.

Daniel Dubois je napravio promjene u svom timu i počeo suradnju s novim trenerom Tonyjem Simsom, te se sprema za povratak u ring.

Britanski borac je pokazao interes za revanš protiv Joshue, no još ima kandidata koji bi se rado obračunali s Duboisom.Jedan od njih je neporaženi Agit Kabayel.

– Prvo se borim u Njemačkoj, a onda bih mogao dogovoriti meč protiv Daniela Duboisa, zašto ne? U Velikoj Britaniji ili Njemačkoj – rekao je Agit Kabayel, pa nastavio:

– Bila bi to dobra borba za navijače, vjerujem kako bi uživali u tom dvoboju. Dvaput se borio s Usikom, a imao je i meč protiv AJ-a. Zašto se sada ne bi borio protiv mene?

Kabayel je u posljednjih nekoliko godina izborio nekoliko impresivnih pobjeda prekidom. U ožujku 2023. je svladao našeg Agrona Smakićija, pa Arslanbeka Mahmudova i Franka Sancheza, a u veljači je u šestoj rundi nokautirao Zhileija Zhanga i postao WBC-ov privremeni prvak.

Svoju sljedeću borbu trebao bi imati 10. siječnja 2026. u Njemačkoj, ali još se ne zna protivnik.

