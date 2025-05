Poznati novinar tvrdi: 'Obitelj Luke Modrića je odlučila, evo gdje će igrati sljedeće sezone'

Nakon što je Real Madrid i službeno okrenuo novu stranicu svoje povijesti, zahvalivši se legendarnom treneru Carlu Ancelottiju unatoč njegovom statusu, istovremeno se od bijelog dresa oprostila i jedna od najvećih ikona kluba, Luka Modrić. Poslije trinaest nezaboravnih sezona i čak 591 odigrane utakmice, hrvatski maestro odigrao je svoj posljednji susret za "Kraljevski klub" u pobjedi protiv Real Sociedada. Bio je to trenutak nabijen emocijama za 39-godišnjeg veznjaka, koji nije mogao suspregnuti suze dok je uz ovacije cijelog stadiona napuštao travnjak u 88. minuti. Ta emotivna reakcija nije samo posljedica svih nevjerojatnih trenutaka proživljenih u nogometnom hramu kakav je Santiago Bernabéu, već odražava i činjenicu da osvajač Zlatne lopte 2018. godine zapravo nije želio napustiti Madrid. Prema informacijama s više strana, Modrićeva iskrena želja bila je nastaviti karijeru u klubu s kojim je osvojio petnaest europskih naslova, čak i s ciljem da u dresu Reala dočeka svoj 40. rođendan.

Međutim, njegova se budućnost u Madridu zamaglila nakon razgovora s novim strategom Xabijem Alonsom. Bivši španjolski veznjak i Modrićev nekadašnji suigrač navodno mu je u prvom kontaktu dao do znanja da mu ne može jamčiti značajnu minutažu u nadolazećoj sezoni. Ta spoznaja potaknula je Luku Modrića da krene u potragu za novim klubom, a prema informacijama poznatog novinara Footmercata, Santija Aoune, bivši igrač Tottenhama preferira odlazak u Sjedinjene Američke Države, i to prvenstveno zbog obiteljskih razloga. U tom kontekstu, Inter Miami, klub čiji je suvlasnik David Beckham i za koji nastupa Lionel Messi, već se raspitivao o mogućnosti dovođenja zadarskog genijalca kao slobodnog igrača. No, oni nisu jedini s američkog tla koji pokazuju interes; spominju se i Chicago Fire, New York City FC te LAFC kao potencijalne destinacije za hrvatskog kapetana.

Iako se čini da američka MLS liga ima određenu prednost zbog obiteljskih preferencija, ponude stižu i s drugih strana svijeta. Posebno je aktivna Saudijska Arabija, gdje su za Modrićeve usluge zainteresirani Al-Nassr, klub za koji igra Cristiano Ronaldo, te Al-Ettifaq. Francuski izvori tvrde da je Modrić dugo razgovarao s Ronaldom, koji mu je predstavio projekt kluba iz Rijada, te da je Al-Nassr čak i formulirao službenu ponudu, čiji iznos zasad nije poznat javnosti, iako je dijalog navodno prekinut posljednjih tjedana. Interes pokazuju i neimenovani brazilski klubovi, željni privlačenja velikih nogometnih imena koja bi dodatno popularizirala njihova natjecanja. U Europi se kao moguće opcije stidljivo spominju povratak u Dinamo, gdje je započeo svoju blistavu seniorsku karijeru, te talijanski Inter, no čini se da su te opcije manje izgledne u ovom trenutku s obzirom na druge, financijski izdašnije ili obiteljski primamljivije ponude.

Usred svih tih špekulacija, zanimljivo je čuti i mišljenje izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatka Dalića. On je nedavno izjavio kako Luku Modrića zanima isključivo igranje na visokoj razini u vrhunskom klubu te da novac neće imati presudan utjecaj na njegovu odluku. Dalić je također naglasio ključan detalj koji bi mogao diktirati Modrićevu neposrednu budućnost – njegovu želju da ostavi dubok trag i na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Ta ambicija zasigurno će utjecati na izbor sredine u kojoj će nastaviti brusiti formu i održavati najvišu razinu spremnosti kako bi bio na raspolaganju reprezentaciji.