Mbappea vrijeđali zbog Modrića, Francuz više nije mogao izdržati: 'Evo što me najviše pogodilo'

Kod prvog gola Kyliana Mbappea kojeg je Francuz zabio u pobjedi Reala protiv Sociedada (2:0) u sklopu posljednjeg kola La Lige, stvorila se kontroverza jer su svi navijači očekivali da će Mbappe prepustiti penal Luki Modriću, kojem je to bila zadnja utakmica za Real na Bernabeuu. Neki Modrićevi obožavatelji napali su prvog strijelca La Lige i optužili ga da je sebičan jer nije Luki prepustio izvođenje najstrože kazne.

Mbappe je za španjolske medije prokomentirao spornu situaciju i rekao je kako ga nerviraju ljudi koji ga napadaju, a ne znaju što se zapravo dogodilo.

- Stvarno me živcira što ljudi misle da sam sebičan i da nisam htio dati Luki penal kad je stadion to tražio. To nije moj način shvaćanja ovog sporta. Luka i ja smo se dogovorili da je prvi penal moj i da će ga, ako bude drugi, on izvesti - izjavio je Mbappe,prenose španjolski mediji i dodaju:

- Hrvat bi radije vidio svog suigrača i prijatelja kako podiže Zlatnu kopačku nego da napusti Santiago Bernabeu nakon što je postigao gol.