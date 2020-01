Poznati Hrvati opraštaju se od Kobea, svoju tugu izrazili Modrić, Rakitić, Miočić, Balić...

Svijet sporta u šoku je nakon objave kako je jedan od najboljih američkih košarkaša svih vremena Kobe Bryant (41) poginuo u padu helikoptera u Calabasasu, gradu u američkoj saveznoj državi Kalifornija. Kobe je putovao u privatnom helikopteru koji se srušio, a nesreću nitko nije preživio.

Da tragedija bude još veća, s Bryantom je poginula i njegova 13-godišnja kći

Izrazi sućuti stižu sa svih strana svijeta, a među njima su i brojni poznati Hrvati, posebno sportaši.

Među njima su Luka Modrić, Ivan Rakitić, Stipe Miočić, Ivano Balić, Šime Vrsaljko, Ivan Perišić, Mario Hezonja...

Shocked. Rest in paradise @kobebryant. Thank you for all you have done for athletes and everyone in the world’s communities. You are a legend. Sending love from the Miocic family on this unthinkable day. God bless. #SM