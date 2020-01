S Bryantom poginula i 13-godišnja kći, putovali su na trening

Svijet sporta u šoku je nakon objave kako je jedan od najboljih američkih košarkaša svih vremena Kobe Bryant (41) poginuo u padu helikoptera u Calabasasu, gradu u američkoj saveznoj državi Kalifornija. Kobe je putovao s još četiri osobe u privatnom helikopteru koji se srušio, a nesreću nitko nije preživio.

Da tragedija bude još veća, s Bryantom je poginula i njegova 13-godišnja kći Gianna Maria Onore. TMZ piše da su putovali na košarkaški trening. Iza Bryanta su ostale još tri kćeri Natalia, Bianca i Capri koje je dobio sa suprugom Vanessom. Na naslovnoj fotografiji je Bryant s kćerkom Giannom Marijom, a taj je trenutak snimljen 2009. godine.

>> Pogledajte kako izgleda Bryantov helikopter nakon pada

Od legendarnog košarkaša oprašta se sportski svijet.

"Ovo ne može biti istina", napisao je naš košarkaš Ivica Zubac.

"Strašno je počela ova godina, a izgleda da se nastavlja još gore. Kakva tragedija za američki sport, a ne samo za NBA. Lik koji je bio sinonim za teski rad uz silni talent koji je imao. Baš sam beskrajno tužan. ZŽivot je ponekad nepošten za pop***", poručio je naš bivši NBA košarkaš Dino Rađa.

"Ovo su tragične vijesti", poručio je predsjednik SAD-a Donald Trump.

"Strašne vijesti. On je bio jedan od najvećih sportaša našeg vremena", poručio je nekadašnji nogometaš Gary Lineker.

"Ovo je više od tragedije, čovjek ima četiri kćeri. Moje misli i molitve su uz njegovu obitelj", napisao je NBA košarkaš Zach LaVine.

“On behalf of myself, the players and staff at AS Roma, we join the rest of the sporting world in mourning the tragic passing of Kobe Bryant. Kobe was a true icon and our thoughts are now with his family and the families of all of the victims aboard that flight.”

