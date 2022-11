Poznati britanski portal: 'Postoje razlozi da Hrvatska ode daleko u Katru'

Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić jučer je objavio konačan popis igrača za Svjetsko prvenstvo u Katru. Na njemu se nalazi 26 imena, a velikih iznenađenja nije bilo.

Listu je analizirao poznati britanski portal The Athletic. Za početak su se dotaknuli kapetana vatrenih.

- Veznjak Real Madrida Luka Modrić vjerojatno će predstavljati Hrvatsku na svom posljednjem Svjetskom prvenstvu. Bio je vođa njihova povijesnog uspjeha u Rusiji, gdje su u prvom finalu Svjetskog prvenstva izgubili od Francuske 4:2 - napisali su.

Foto: Igor Soban/PIXSELL 25.09.2022., stadion Ernst Happel, Bec, Austrija - UEFA Liga nacija, Liga A, skupina 1, 6. kolo, Austrija - Hrvatska. Luka Modric, Nikola Vlasic. Photo: Igor Soban/PIXSELL

Dobar niz Hrvatske u Ligi nacija vide kao razlog za novu potencijalno uspješnu epizodu na SP-ima.

- Postoje razlozi da Hrvatska ode daleko u Katru. Pobijedila je u četiri uzastopne utakmice u skupini Lige nacija i završila ispred Danske, Francuske i Austrije. Najveća odgovornost vjerojatno će ponovo pasti na Modrićeva ramena jer u obrani i napadu nemaju kvalitetu kao u veznom redu.

Grupna faza ne bi smjela predstavljati problem reprezentaciji, tvrde.

- Hrvatska se u Rusiji u nokaut-fazu kvalificirala sa stopostotnim učinkom ispred Argentine, pri čemu je primila samo jedan gol u zadnjoj utakmici skupine protiv Islanda. Bit će uspjeh ako to ponovi uz Belgiju na ovogodišnjem natjecanju. No, Hrvatska očekuje dobre rezultate protiv Maroka i Kanade - zaključuje The Athletic.

