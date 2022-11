Svi stadioni na kojima se igra SP nalaze se u krugu 50 km

Svjetsko nogometno prvenstvo u Katru igrat će se na osam stadiona koji su u krugu od 50 km. Zanimljivo, na ovom prvenstvu koristit će se najmanje stadiona od SP-a u Argentini 1978. godine, kada se igralo na šest stadiona.

Primjerice, prije četiri godine u Rusiji se igralo na 12 stadiona, baš kao i u Brazilu 2014. U Južnoj Africi 2010. igralo se na 10, a u Njemačkoj 2006. na 12 stadiona, U Japanu i Južnoj Koreji 2002 igralo se na čak 20 stadiona, po 10 u svakoj zemlji.

U Katru će se najviše koristi Lusail Iconic stadion koji će ugostiti 10 utakmica, uključujući i finale. Stadion Al Bayt u Al Khoru bit će domaćin devet utakmica. Po prvi put u povijesti na svim stadionima koji se koriste za ovaj turnir, igrat će se utakmice nokaut runde.

Nakon što se turnir završi nekoliko dana prije Božića, većina stadiona će bi rastavljena ili će im se smanjiti kapacitet i prenamijeniti u hotele, društvene prostore ili manje sportske objekte.

Stadioni izgledaju spektakularno, no iza njihove gradnje krije se teška priča. Britanski mediji navode kako je prilikom gradnje stadiona u Katru stradalo oko 6.500 fizičkih radnika iz siromašnih azijskih zemalja poput Indije, Bangladeša, Nepala, Šri Lanke i Pakistana zbog nehumanih uvjeta rada.

Stadion Lusail - 80.000 (Lusail)

Ovo je najveći stadion na kojem će se igrati tijekom SP-a. Dizajn ovog veličanstvenog stadiona inspiriran je međuigrom svjetla i sjene koja karakterizira fenjer. Njegov oblik i fasada odražavaju zamršene ukrasne motive na zdjelama, posudama i drugim umjetničkim djelima pronađenim diljem arapskog i islamskog svijeta tijekom uspona civilizacije u regiji.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 28.03.2022., Lusail, Katar - Lusail Stadium je nogometni stadion u Lusailu u Kataru. Stadion ce biti domacin finalne utakmice Svjetskog prvenstva u nogometu 2022. Kapacitet stadiona je 80 000 mjesta. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Kao i drugi stadioni odabrani za SP, Lusail će se hladiti solarnom energijom i imati nulti ugljični otisak. Nakon što završi SP, stadion Lusail bit će pretvoren u prostor zajednice uključujući škole, trgovine, kafiće, sportske objekte i zdravstvene klinike. Ovo višenamjensko središte zajednice omogućit će ljudima da nađu sve što im treba pod jednim krovom - originalnim krovom nogometnog stadiona.

Na njemu će se igrati šest utakmica po skupinama, po jedan dvoboj osmine finala, četvrtfinala i polufinala, te finale.

Stadion Al Bayt - 60.000 (Al Khor)

Jedinstven je po svojoj divovskoj šatorskoj strukturi koja pokriva cijeli stadion koji je nazvan po bayt al sha'aru - šatorima koje su povijesno koristili nomadski narodi u Kataru i regiji Zaljeva. Šatori nomadskih plemena i obitelji u Kataru mogli su se prepoznati po crnim prugama poput onih na vanjskom dijelu stadiona. Dizajn stadiona odaje počast prošlosti i sadašnjosti Katara, dok je model zelenog razvoja i održivosti. Nakon turnira, gornji dio stadiona će biti rastavljen, a uklonjena sjedala bit će donirana drugim zemljama.

Na ovom stadionu će se igrati šest utakmica u skupini, među kojima i uvodna utakmica SP-a Katar - Ekvador, dvoboj između Hrvatske i Maroka, te po jedan dvoboj osmine finala, četvrtfinala i polufinala.

Međunarodni stadion Khalifa - 45.416 (Doha)

Izgrađen 1976. Khalifa International stadion dugo je bio kamen temeljac sportske tradicije zemlje. Smješten je u središtu svih stadiona za SP, a najprepoznatljivija obilježja arene uvijek su bili njeni dvostruki lukovi. Nakon nadogradnje može se pohvaliti i ultramodernim oblikom. Na njemu je Liverpool osvojio Svjetsko prvenstvo za klubove 2019. godine.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 30.03.2022., Katar, Doha - Stadion Khalifa ima kapacitet od 40 000 ljudi, nalazi se 10 km od centra grada, i jedan je od stadiona koji se koristi na FIFA Svjetskom prvenstvu 2022. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Ugostit će šest utakmica u skupini, među kojima i ogled Hrvatska - Kanada, jedan ogled osmine finala, te susret za 3. mjesto.

Stadion Ahmad Bin Ali - 44.740 (Al Rayyan)

Stadion Ahmad Bin Ali je izgrađen na lokaciji istoimenog starog stadiona. Stadion je izgrađen na rubu pustinje, pa ga zovu i vrata pustinje. Stadion ugrađuje simbole katarske kulture u svoju spektakularnu valovitu fasadu. Objekti koji okružuju stadion također odražavaju zemlju, sa strukturama u obliku pješčanih dina. Njegova najupečatljivija značajka je sjajna fasada, sastavljena od uzoraka koji karakteriziraju različite aspekte zemlje - važnost obitelji, ljepotu pustinje, autohtonu floru i faunu, kao i lokalnu i međunarodnu trgovinu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 30.03.2022., Katar, Al Rayyan - Al-Rayyan stadion poznat kao i Stadion Ahmed bin Ali, visenamjenski je stadion u Al Rayyanu. Bivsi stadion, izgradjen 2003., imao je kapacitet od 21.282 sjedala i srusen je 2015. Novi Al Rayyan stadion ima kapacitet od 40.740 sjedecih mjesta i jedan je od osam stadiona koji su preuredjeni za FIFA Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Nakon SP-a gotovo polovica modularnih sjedala na stadionu bit će uklonjena i predana razvojnim projektima nogometa u inozemstvu. Na ovom stadionu će se igrati šest utakmica iz skupina, među kojima i dvoboj Hrvatske i Belgije, te jedan ogled osmine finala.

Stadion Al Janoub - 40.000 (Al Wakrah)

Smješten u južnom gradu Al Wakrah, stadion Al Janoub je kapaciteta 40.000 gledatelja. Jedno od najstarijih stalno naseljenih područja Katara, Al Wakrah je dugo bio centar za ronjenje bisera i ribolov. Tradicionalni čamci "dhow" korišteni u ovim aktivnostima inspirirali su dizajn stadiona. Pokojna arhitektica Zaha Hadid odigrala je ključnu ulogu u dizajnu ovog stadiona. Nakon što se završi turnira, oko 20.000 sjedala bit će uklonjeno i prevezeno u zemlje kojima je potrebno poboljšanje nogometne infrastrukture.

Na njemu će se igrati šest utakmica iz skupina, te ogled osmine finala.

Stadion 974 - 40.000 gledatelja (Ras Abu Aboudu)

Inovativni dizajn stadiona 974 inspiriran je svjetskom trgovinom i pomorstvom Katara. 974 je međunarodni pozivni broj za Katar, kao i točan broj brodskih kontejnera od kojih je stadion sastavljen. Nakon završetka turnira, stadion će biti potpuno demontiran, a ovaj pothvat postavlja novi standard u održivoj gradnji i postavlja primjer za sve buduće domaćine Svjetskih prvenstava.

Ugostit će šest utakmica po skupinama, te jedan ogled osmine finala.

Stadion Al Thumama - 40.000 (Al Thumama)

Stadion Al Thumama, smješten je 12 km južno od Dohe. Odvažni, kružni oblik stadiona odražava gahfiju - tradicionalnu tkanu kapu koju su stoljećima ukrašavali muškarci i dječaci diljem Bliskog istoka. To je omiljeni dio arapske obiteljske kulture koji simbolizira dostojanstvo i neovisnost obilježavajući put svakog mladog dječaka u odraslu dob. Simbolizirai mladost Katara.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 29.03.2022., Katar, Doha - Stadion Al Thumama prvi je stadion koji je dizajnirao katarski arhitekt, Ibrahim Mohammed Jaidah, crpio je inspiraciju iz gahfiya, tradicionalnih pokrivala za glavu u Kataru i sirom Bliskog istoka i Afrike. Bijela obloga stadiona oponasa slozeni dizajn gahfiye, pokrivala za glavu koji nose djecaci prije nego sto postanu odrasli, a u tom trenutku se na vrh gahfije dodaju ghutre. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Nakon SP-a kapacitet stadiona bit će smanjen za 20.000 mjesta kako bi se zadovoljile lokalne potrebe. Na njemu će se igrati šest utakmica iz skupina, te po jedan ogled osmine finala i četvrtfinala.

Education City stadion - 45.350 ( Al Rayyan)

Položaj stadiona u Education Cityju pažljivo je odabran, imajući na umu pristupačnost, posebno za navijače s invaliditetom. Stadion se nalazi usred nekoliko sveučilišnih kampusa svjetske klase u katarskom globalnom centru izvrsnosti Education City. Kao i većina novoizgrađenih stadiona za nogometno prvenstvo, donirat će se 20.000 sjedalica za stadione diljem svijeta u nižim nogometnim ligama.

Fasada ima trokute koji tvore složene geometrijske uzorke u obliku dijamanta, koji mijenjaju boju ovisno o kutu svjetlosti sunca. Noću je fasada ukrašena šarenim svjetiljkama.

Foto: SUHAIB SALEM/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 Preview - Al Rayyan, Qatar - November 9, 2022 General view of the Education City Stadium ahead of the World Cup REUTERS/Suhaib Salem Photo: SUHAIB SALEM/REUTERS

Na njemu će se igrati šest utakmica iz skupina, te po jedan ogled osmnine finala i četvrtfinala.