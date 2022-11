Kakav povratak! Njemačkoj donio zadnji Mundijal, danas se vratio u Elf

Njemački izbornik Hansi Flick u četvrtak je objavio konačan popis za Svjetsko prvenstvo u Katru na kojem je mjesto iznenađujuće našao 17-godišnji Youssoufu Moukoka, igrač Borussije Dortmund, te povratnik u reprezentaciju nakon pet godina Mario Goetze.

Foto: Swen Pförtner/DPA 08 November 2022, Lower Saxony, Wolfsburg: Soccer: Bundesliga, VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund, Matchday 14, Volkswagen Arena. Dortmund's Youssoufa Moukoko stands on the field after the match. Photo: Swen Pförtner/dpa - IMPORTANT NOTE: In accordance with the requirements of the DFL Deutsche Fußball Liga and the DFB Deutscher Fußball-Bund, it is prohibited to use or have used photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequence pictures and/or video-like photo series. Photo: Swen Pförtner/DPA

Moukoko je ove sezone zabio šest golova u Bundesligi, a osim njega na popisu je i napadač Werdera iz Bremena Niclas Fuellkrug koji iza sebe ima sjajnu sezonu s 10 golova.

Iznenađenje na Flickovom popisu je svakako i tridesetogodišnji veznjak Goetze koji je zabio pobjednički gol u finalu svjetskog prvenstva 2014. godine.

"Mario Goetze je na popisu. Zadnji put je bio na popisu 2017. godine. Mario je potpuno sretan, a i mi smo što ga imamo. To nam daje mnogo opcija", rekao je Flick na konferenciji za novinare.

Foto: Peter Kneffel/DPA Germany's Mario Goetze at the end of the European Cup qualification match between Germany and Gibraltar in the Grundig Stadium in Nuremberg, Germany, 14 November 2014. Photo: Peter Kneffel/dpa/DPA/PIXSELL

Njemačka reprezentacija:

Vratari: Manuel Neuer (Bayern), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht)

Obrana: Matthias Ginter (Freiburg), Antonio Ruediger (Real Madrid), Niklas Suele (Borussia Dortmund), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Thilo Kehrer (West Ham United), David Raum (RB Leipzig), Lukas Klostermann, Armel Bella Kotchap (Southampton), Christian Guenter (Freiburg)

Vezni red: Ilkay Gundogan (Manchester City), Jonas Hofmann (Borussia Moenchengladbach), Leon Goretzka, Serge Gnabry, Leroy Sane, Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Thomas Mueller (svi Bayern), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Mario Goetze (Eintracht)

Napadači: Kai Havertz (Chelsea), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Niklas Fuellkrug (Werder Bremen), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

