Poznati Amerikanac crnogorskih korijena odbio cjepivo pa dobio otkaz: Izgubit će šest milijuna dolara!?

Nick Rolovich (42), američki NFL trener crnogorskog podrijetla, puni stupce američkih medija zbog odluke koja mu je donijela otkaz težak milijune dolara. Naime, on je odlučio da neće primiti cjepivo protiv koronavirusa, zbog čega je ostao bez posla. On bi, po svome ugovoru, ugovoru s Washington State Universityjem u slučaju otkaza trebalo dobiti odštetu od 60 posto ugovora, što je oko šest milijuna dolara, ali klub mu to odbija isplatiti jer smatra da je trener sam kriv za prekid suradnje koja je trebala trajati do 2025. godine.

Rolovich je još prije nekoliko meseci rekao je čelnim ljudima koledža da se neće cijepiti, a isti stav imali su i članovi njegovog stručnog stožera. Zbog toga su svi dobili otkaz, a prema pisanju BBC-a, Rolovich je primao 3,1 milijun dolara po sezoni čime je bio najplaćeniji zaposlenik.

WSU je u kolovozu odlučio da svi zaposleni moraju biti cjepljeni ili će u suprotnom dobiti otkaz, a Nick je na to pisao prigovor. Pozvao se na vjerske razloge, ali to mu nije prošlo.

''Iako sam ja donio odluku, poštujem da svaki pojedinac - trener, igrač ili član osoblja, može donijeti svoju odluku o cjepivu protiv korona virusa. Neću dalje komentirati'', izjavio je ranije.

Foto: Michael Sullivan November 30, 2019 - Hawaii Rainbow Warriors head coach Nick Rolovich during a game between the Army Black Knights and the Hawaii Rainbow Warriors at Aloha Stadium in Honolulu, HI - Michael Sullivan/CSM. Photo via Newscom

To mu opravdanje nije prošlo i sada on i njegov stručni stožer imaju 15 dana za prigovor.

Iz kluba su poručili:

- Ovoj je srcedrapajuć trenutak za našu momčad. Ali naš prioritet je uvijek bio i ostat će zdravlje mladića u našoj momčadi.