VIDEO Par se prepustio strastima u javnom WC-u, šokirani posjetitelji sve snimili pa pozvali policiju

Nevjerojatna scena stiže s jednog od toaleta stadiona Bank of America tijekom NFL utakmice između Carolina Panthersa i Eaglesa u Charlotteu.

Jedan se par zatvorio u WC i prepustio strastima. Navijači koji su došli na utakmicu to su primijetili pa su usput snimili akciju.

Na kraju je pozvana policija i jedan im je policajac pokucao na vrata i rekao da moraju napustiti toalet.

Par je nakon toga priveden, no uskoro je pušten uz obavezu da napusti stadion.

