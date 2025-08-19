Povijesni dan u Dinamu: Kad počinje skupština, koja je ključna stvar, mogući scenariji za dalje...

Danas od 19.30 sati u Maksimirskoj 128 se održava Skupština Dinama, na kojoj bi trebao biti usvojen novi klupski Statut. Taj temeljni klupski akt donijet će potpunu demokratizaciju kluba. Dinamo će se njime otvoriti načelu "jedan član, jedan glas". Za novi Statut bit će potrebna dvotrećinska većina, odnosno 40 od 60 glasova u Skupštini. Kada pak Grad Zagreb upiše novi statut u registar udruga, predsjednik kluba Velimir Zajec imat će tjedan dana za raspisivanje novih izbora.

A na tim izborima, umjesto dosadašnje prakse po kojoj su članovi Dinama birali 25 članova Skupštine, a ostalih 35 skupštinara postavljali su predsjednik i Izvršni odbor, članovi bi ubuduće trebali birati svih 50 članova Skupštine Dinama (broj skupštinara se smanjuje sa 60 na 50). Aktualni Izvršni odbor, koji ima 13 članova, i Nadzorni odbor, koji ima 3 člana, ujedinit će se u novi NO, koji će imati 9 članova. Ključna novost je da će se ujediniti funkcije predsjednika kluba, koju trenutačno obnaša Velimir Zajec, i predsjednika uprave, što je sada Zvonimir Boban. Tako će jedna osoba, a očekuje se da to bude Boban, voditi klub.

Kako se Skupština približava, sve je manje izglednije da bi opozicija, odnosno ljudi koji su prošlog ožujka u Skupštinu ušli s liste Mirka Barišića, mogli spriječiti čin izglasavanja novog Statuta. Možda su shvatili da time neće dobiti ništa, odnosno da će samo kratkoročno odgoditi izglasavanje Statuta, a onda, prije ili kasnije, nestati iz klupskih tijela.

Uglavnom, prihvati li se večeras novi Statut, očekuje se da će se izbori održati krajem godine, odnosno najkasnije početkom iduće. Ako se pak Statut ne usvoji dvotrećinskom većinom, aktualni predsjednik Velimir Zajec moći će raspisati prijevremene izbore, samo što bi se onda oni održali po postojećem Statutu u kojem Skupština ima 60 članova. Kako god, manevarski prostor oporbe vrlo je malen, potpuna demokratizacija Dinama samo je pitanje vremena.