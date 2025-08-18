Svi koji su godinama branili Mamića mogli bi postati nebitni. Ali što ako novi Statut ne prođe?

Nogometaši Dinama stopostotnim učinkom krenuli su u sezonu, a dvije od tri pobjede ostvarili su na teškim gostovanjima, Osijeku i Rijeci. Puno je bilo nepoznanica oko nove momčadi plavih, no start HNL-a pokazao je da je Dinamo kupovao odlično, da je nužna smjena generacije odrađena jako dobro. A dok trener Kovačević i njegovi igrači biju bitke na terenu, jedna će se jako važna bitka sutra odvijati i u prostorijama kluba. Na skupštini u utorak navečer glasat će se o novom Statutu, koji bi Dinamu trebao donijeti konačnu demokratizaciju.
U slučaju izglasavanja novog Statuta, uslijedili bi izbori, a prvi put u povijesti maksimirskog kluba ti bi izbori bili u potpunosti demokratski. Izvršni odbor tako više neće birati većinu članova Skupštine, već će se od sada svako mjesto u Skupštini popunjavati isključivo voljom članova – po principu "jedan član, jedan glas". Ovo izborno obećanje Zajec i njegovi "proljećari" dali su članovima prošle godine kada su pobijedili na izborima, a sada smo pred time da obećanje postane stvarnost. Nova skupština imat će 50 članova, umjesto dosadašnjih 60, a novi Statut uvodi jamstvo višestranačja, jer čak i u slučaju da se na izborima kandidira samo jedna lista, ona neće popuniti sva mjesta u Skupštini. Pet mjesta ostat će rezervirano za povjerenike s najviše pojedinačnih glasova, kako bi se osigurala raznolikost mišljenja. Prvi put, volja većine članova izravno će biti povezana i s osobom predsjednika kluba. Izabrani predsjednik imat će jasan izborni legitimitet, ali i jednako jasnu odgovornost. Predsjednik će odgovarati Skupštini, a redoviti nadzor provodit će Nadzorni odbor – produžena ruka Skupštine i članova koji su joj dali povjerenje. Inače, u kreiranju Statuta imali su, prvi put u povijesti, pravo sudjelovati svi članovi. Više od 25 posto zaprimljenih amandmana je prihvaćeno, u cijelosti ili djelomično, a među njima i jedan od ključnih prijedloga: ako niti jedna lista ne osvoji više od 50 posto glasova u prvom krugu, održat će se drugi krug izbora u koji ulaze dvije liste koje imaju najveći broj glasova.
Na prošlotjednom amenovanju Statuta na Izvršnom odboru, trojica od 13 članova bila su suzdržana. Dakle, čak niti u IO-u svi ne shvaćaju da je novi Statut temeljni dokument potpune demokratizacije. Zato itekako postoji šansa da u utorak Statut ne dobije potrebnu dvotrećinsku većinu
Ivan Rakitić uskoro odlazi iz Hajduka? Ono što je rekao neće se svidjeti navijačima
Donedavni igrač i novopečeni tehnički direktor Hajduka, Ivan Rakitić, u razgovoru za švicarske medije otkrio je planove koji su zabrinuli navijače. Njegov ostanak na Poljudu vezan je uz studij, a srce ga, čini se, i dalje vuče prema drugom gradu
Modrić je oduševio sve: 'San Siro je poludio zbog Hrvata, Luka je novi idol Milana'
Luka Modrić debitirao je za AC Milan u pobjedi s rezultatom 2:0 protiv Barija u Kupu, a talijanski mediji, predvođeni Gazzettom dello Sport, ne štede riječi hvale. Hrvatski maestro odmah je pokazao zašto je doveden kao vođa nove momčadi
VIDEO Modrić pred 70 tisuća navijača istrčao na San Siro, dogodile se scene od kojih se naježite
Modrić je prvi put izašao na slavni stadion u sklopu predstavljanja, a nakon toga je nastao pravi spektakl jer su ga navijači ispratili ovacijama.
VIDEO Sjajni Ivan Perišić odigrao svih 90 minuta u novoj pobjedi PSV-a
Aktualni je prvak poveo autogolom Brunsa u 7. minuti, a konačni je rezultat postavio Schouten u 54. minuti.
Španjolska novinarka naklonila se asu vatrenih: 'On je legenda! Ljudska veličina...'
Španjolska novinarka Uxue M. de Zúñiga posvetila je članak hrvatskom napadaču Anti Budimiru, ističući ne samo njegove nevjerojatne golgeterske uspjehe u dresu Osasune, već i njegovu ljudsku veličinu koja je osvojila srca navijača i cijelog grada Pamplone
Tko je Slovenac kojeg Hrvatska planira 'oteti'? Mateju će stići poziv za vatrene
Sjajne igre Mateja Malenšeka na početku slovenske sezone nisu prošle nezapaženo. Vodeći strijelac PrveLige, 20-godišnji napadač rođen u Karlovcu, našao se na meti Hrvatskog nogometnog saveza i najvećih hrvatskih klubova koji u njemu vide veliko pojačanje
Luka Modrić večeras debitira na mitskom San Siru! Evo gdje možete pogledati utakmicu
Nakon razočaravajuće sezone, AC Milan večeras na San Siru protiv Barija otvara novu natjecateljsku godinu u Kupu Italije. S povratnikom Massimilianom Allegrijem na klupi i legendarnim Lukom Modrićem u svlačionici, navijači Rossonera s nestrpljenjem očekuju početak nove ere
Alarm u hrvatskom nogometu: Koliko igrača nikad nije napravilo kardiološki pregled?
Svi klubovi SuperSport HNL-a danas kao standardnu pretragu uvode UZV srca, svim sudionicima Kampa igrača bez ugovora koji provodi HUNS pod pokroviteljstvom FIFPro-a
VIDEO Lice mu je unakaženo! Vratar Barcelone proživio horor nakon udarca kopačkom u glavu
Debitantski nastup vratara Barcelone Joana Garcije pretvorio se u noćnu moru nakon što ga je napadač Mallorce Vedat Muriqi brutalno udario kopačkom u lice. Incident koji je šokirao nogometni svijet rezultirao je izravnim crvenim kartonom, a mladi vratar, unatoč svemu, junački je odradio utakmicu do kraja
VIDEO Dalićeva uzdanica vratila se u velikom stilu! Asistirao, zabio, a onda je uslijedila majstorija
Hrvatski nogometni reprezentativac Lovro Majer odigrao je utakmicu za pamćenje na otvaranju nove sezone. Nakon teškog razdoblja s ozljedama, veznjak Wolfsburga je u DFB Pokalu protiv niželigaša Hemelingena upisao pogodak i dvije asistencije