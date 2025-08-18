Svi koji su godinama branili Mamića mogli bi postati nebitni. Ali što ako novi Statut ne prođe?

Nogometaši Dinama stopostotnim učinkom krenuli su u sezonu, a dvije od tri pobjede ostvarili su na teškim gostovanjima, Osijeku i Rijeci. Puno je bilo nepoznanica oko nove momčadi plavih, no start HNL-a pokazao je da je Dinamo kupovao odlično, da je nužna smjena generacije odrađena jako dobro. A dok trener Kovačević i njegovi igrači biju bitke na terenu, jedna će se jako važna bitka sutra odvijati i u prostorijama kluba. Na skupštini u utorak navečer glasat će se o novom Statutu, koji bi Dinamu trebao donijeti konačnu demokratizaciju.



U slučaju izglasavanja novog Statuta, uslijedili bi izbori, a prvi put u povijesti maksimirskog kluba ti bi izbori bili u potpunosti demokratski. Izvršni odbor tako više neće birati većinu članova Skupštine, već će se od sada svako mjesto u Skupštini popunjavati isključivo voljom članova – po principu "jedan član, jedan glas". Ovo izborno obećanje Zajec i njegovi "proljećari" dali su članovima prošle godine kada su pobijedili na izborima, a sada smo pred time da obećanje postane stvarnost. Nova skupština imat će 50 članova, umjesto dosadašnjih 60, a novi Statut uvodi jamstvo višestranačja, jer čak i u slučaju da se na izborima kandidira samo jedna lista, ona neće popuniti sva mjesta u Skupštini. Pet mjesta ostat će rezervirano za povjerenike s najviše pojedinačnih glasova, kako bi se osigurala raznolikost mišljenja. Prvi put, volja većine članova izravno će biti povezana i s osobom predsjednika kluba. Izabrani predsjednik imat će jasan izborni legitimitet, ali i jednako jasnu odgovornost. Predsjednik će odgovarati Skupštini, a redoviti nadzor provodit će Nadzorni odbor – produžena ruka Skupštine i članova koji su joj dali povjerenje. Inače, u kreiranju Statuta imali su, prvi put u povijesti, pravo sudjelovati svi članovi. Više od 25 posto zaprimljenih amandmana je prihvaćeno, u cijelosti ili djelomično, a među njima i jedan od ključnih prijedloga: ako niti jedna lista ne osvoji više od 50 posto glasova u prvom krugu, održat će se drugi krug izbora u koji ulaze dvije liste koje imaju najveći broj glasova.