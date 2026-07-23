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IZAZOVAN PROJEKT

Malo nas dijeli od pokretanja jednog od najambicioznijih projekata u Hrvatskoj: Stadion u Bjelovaru imat će sve

Potpisivanje Ugovora s izvođačem radova na rekonstrukciji i dogradnji Arene Bjelovar
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
23.07.2026.
u 14:33
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Novoizgrađena tribina na Areni Bjelovar sadržavat će i zatvorenu streljanu za malokalibarske pištolje i puške što bi trebalo pomoći razvoju streljaštva budući da su najbliže takve streljane u Beču i Budimpešti

Projekt obnove stadiona u Bjelovaru i izgradnje nove tribine ušao je u završnu fazu prije samog početka radova. U četvrtak su potpisani ugovori o stručnom nadzoru i vođenju projekta građenja. Tom je prilikom otkriveno i kako će radovi na stadionu početi 10. kolovoza. Potpisivanjem tih ugovora, sve je spremno za ulazak strojeva na gradilište.

- Kreće se već praktički od sutra s određenim pripremnim radnjama, ali puni start sa svom konkretnom operativom je 10. kolovoza. Moglo je to biti nešto ranije, ali zbog sezone godišnjih odmora morali smo se prilagoditi - rekao je gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak.

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Posao stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu dobila je zajednica ponuditelja koju čine Eptisa Adria iz Zagreba i zagrebačka tvrtka Structura Consulting&Engineering. Vrijednost tog ugovora iznosi 195.800 eura s PDV-om. Posao voditelja projekta građenja pripao je zagrebačkoj tvrtki BIM projekt s kojom je potpisan ugovor vrijedan 103.000 eura s PDV-om. Ugovore je u ime investitora, Gradskog poduzeća za upravljanje športskim objektima, potpisao Marko Mihalinec. Predviđeno trajanje usluga je 16 mjeseci, a rok za izvedbu radova je 14 mjeseci.

- S obzirom na iskustvo svih dionika u projektu, stvarno ne vidim da bi se tu neki veliki problemi trebali izroditi, tako da idemo sve po proceduri, korak po korak - rekao je Romano Perić, direktor tvrtke koja je dobila posao voditelja projekta građenja. Radove na areni Bjelovar provodit će zajednica ponuditelja bjelovarske Hidroregulacije i križevačkog Radnika. S njima je početkom lipnja potpisan ugovor vrijedan 11.4 milijuna eura bez PDV-a..

Novoizgrađena tribina na Areni Bjelovar sadržavat će i zatvorenu streljanu za malokalibarske pištolje i puške što bi trebalo pomoći razvoju streljaštva budući da su najbliže takve streljane u Beču i Budimpešti. Stadion će sadržavati i restoran za 150 gostiju kao i kafić. Novi kapacitet bit će pet tisuća mjesta, a na stadionu će se moći igrati utakmice najvišeg ranga hrvatskog nogometa kao i kvalifikacija za eurokupove.
Ključne riječi
Arena Bjelovar Bjelovar novi stadion

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