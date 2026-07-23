Novi važan korak za projekt Pantheon vrijedan desetke milijardi eura, sada mogu dalje u planiranje i izvedbu

Hrvatski operator prijenosnog sustava (HOPS) potvrdio je regulatorno-tehničku mogućnost isporuke energije projektu Pantheon Ai u Topuskom prihvativši njihov Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (EOTRP), objavili su iz tvrtke Panheon Ai koji planira gradnju podatkovnog centra instalirane snage od jednog gigavata. Time je od strane Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS) pokrenut postupak potpisivanja Ugovora o priključenju čime projekt ulazi u završnu fazu uspostave energetskog napajanja data centra. To je bio preduvjet daljnjeg planiranja i izvedbe energetskog dijela ovog projekta vriejdnog desetke milijarde eura.

Kao je istaknutio u proiopćenju medijima, projekt Pantheon Ai kao važan preduvjet svoje realizacije uključuje izgradnju energetske i druge infrastrukture u vrijednosti većoj od 500 milijuna EUR, a što uključuje 280 kilometara novih dalekovoda, najsuvremeniju 400 kV trafostanica u Topuskom, ceste te optičku infrastrukturu. „Ona će se, prema važećim zakonima, predati na upravljanje i trajno vlasništvo Republici Hrvatskoj, čime se hrvatsku elektroenergetsku mrežu generacijski osnažuje, istovremeno omogućujući priključenje na mrežu više od 5 GW proizvođača obnovljivih izvora energije koje trenutna mrežna ograničenja sprječavaju u sudjelovanju u proizvodnji energije. Realizacijom projekta Pantheon Ai značajno će se ubrzati razvoj planirane hrvatske elektroenergetske mreže te značajno povećati prihod HOPS-a.“ – ikstakli su u Pantheon Ai-u.

„Projekt Pantheon Ai jedinstven je po tome što objedinjuje nekoliko ključnih elemenata i dionika poput hrvatskog znanja, američkog kapitala, vrhunskih strateških partnera grupa Končar i Greenvolt. Pantheon Ai donosi višerazinske koristi kako za Topusko i njegov razvoj, tako i za Republiku Hrvatsku i njezinu elektroenergetsku mrežu te investicijsku atraktivnost čemu dosadašnjim aktivnostima i podrškom doprinose Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske i HEP d.d. Radujemo se izvijestiti hrvatsku javnost o svakom budućem napretku projekta“, istaknuo je voditelj projekta Pantheon Ai Mario Gudelj povodom prihvaćanja elaborata.

Iz tvrtke su prethodno napomenuli kako realizacija projekta Pantheon Ai, planiranog najsuvremenijeg podatkovnog i AI kampusa u Topuskom snage 1 GW, Republiku Hrvatsku pozicionira kao lokaciju tehnologija budućnosti, ali i državu spremnu za najkvalitetnije investicije svjetskoga ranga – koje pak omogućuju ubrzani razvoj države i društva te domaća radna mjesta najveće dodane vrijednosti. Ovaj elaborat je i jedan od preduvjeta za daljnje rješavanje prostorno planske dokumentacije te pokretanja postupka ishođenja lokacijskih i građevinskih dozvola.