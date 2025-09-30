Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 187
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
'POSAO STOLJEĆA'

Potpisan nestvaran ugovor, Rus će zarađivati bogatstvo u Americi, cifra je abnormalno velika

NHL: San Jose Sharks at Minnesota Wild
Nick Wosika/REUTERS
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
30.09.2025.
u 19:22

Kaprizov će po sezoni zarađivati 17 milijuna američkih dolara što je također nova rekordna brojka, veća od one Nijemca Leona Draisaitla koji je ranije potpisao ugovor po kojem zarađuje 14 milijuna dolara po sezoni u Edmontonu

Kirill Kaprizov, 28-godišnji ruski hokejaš na ledu, potpisao je novi, osmogodišnji ugovor sa svojim klubom Minnesotom i time osigurao svoje mjesto u povijesti NHL lige. Minnesota i Kaprizov su potpisali ugovor vrijedan 136 milijuna američkih dolara i traje od iduće do 2033./34. sezone. Time je Kaprizov srušio sve dosadašnje rekorde. Ranije je njegov sunarodnjak Aleksandar Ovečkin s Washingtonom potpisao, ukupno gledano, najjači ugovor vrijedan 124 milijuna dolara, ali u trajanju od 13 godina.

Kaprizov će po sezoni zarađivati 17 milijuna američkih dolara što je također nova rekordna brojka, veća od one Nijemca Leona Draisaitla koji je ranije potpisao ugovor po kojem zarađuje 14 milijuna dolara po sezoni u Edmontonu.

Prije točno dvadeset dana Kaprizov je odbio produljenje ugovora s Minnesotom s kojom je ranije u karijeri potpisao ugovor vrijedan 45 milijuna dolara do kraja 2025./26. sezone. Međutim, čelnici Minnesote su i tada, unatoč odbijanju ruskog igrača, nudili izjave u kojima su naglašavali da je posao vrlo blizu realizacije. Posljednjeg dana rujna posao se i obavio do kraja.

Kaprizov je u sezoni 2020./21. osvojio nagradu za najboljeg novaka u NHL ligi, a dosad je u dresu Minnesote ostvario 319 nastupa i pritom postigao 185 pogodaka uz 201 asistenciju.
Ključne riječi
NHL SAD Rus Hokej

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2025-09-28/fedf6647-2429-4860-bafb-f58c317335f2.jpg
Video sadržaj
Igor Omrčen

Najbolji hrvatski odbojkaš u povijesti za VL: Veliko iskustvo za mene je ponovno biti u reprezentaciji

- Kvalifikacijska skupina bila je iznimno jaka i nije bilo realno izboriti Europsko prvenstvo u toj konkurenciji, a imali smo i određenih problema s momčadi. Pripreme su bile u vrijeme polaganja državne mature i kasnijih upisa na fakultete pa su na neki način i treninzi trpjeli zbog toga. Ali, to nije nikakav alibi, to su naši problemi s kojima smo se borili u okviru male baze igrača koju imamo.

Učitaj još