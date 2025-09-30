Potpisan nestvaran ugovor, Rus će zarađivati bogatstvo u Americi, cifra je abnormalno velika

Kirill Kaprizov, 28-godišnji ruski hokejaš na ledu, potpisao je novi, osmogodišnji ugovor sa svojim klubom Minnesotom i time osigurao svoje mjesto u povijesti NHL lige. Minnesota i Kaprizov su potpisali ugovor vrijedan 136 milijuna američkih dolara i traje od iduće do 2033./34. sezone. Time je Kaprizov srušio sve dosadašnje rekorde. Ranije je njegov sunarodnjak Aleksandar Ovečkin s Washingtonom potpisao, ukupno gledano, najjači ugovor vrijedan 124 milijuna dolara, ali u trajanju od 13 godina.

Kaprizov će po sezoni zarađivati 17 milijuna američkih dolara što je također nova rekordna brojka, veća od one Nijemca Leona Draisaitla koji je ranije potpisao ugovor po kojem zarađuje 14 milijuna dolara po sezoni u Edmontonu.

Prije točno dvadeset dana Kaprizov je odbio produljenje ugovora s Minnesotom s kojom je ranije u karijeri potpisao ugovor vrijedan 45 milijuna dolara do kraja 2025./26. sezone. Međutim, čelnici Minnesote su i tada, unatoč odbijanju ruskog igrača, nudili izjave u kojima su naglašavali da je posao vrlo blizu realizacije. Posljednjeg dana rujna posao se i obavio do kraja.

Kaprizov je u sezoni 2020./21. osvojio nagradu za najboljeg novaka u NHL ligi, a dosad je u dresu Minnesote ostvario 319 nastupa i pritom postigao 185 pogodaka uz 201 asistenciju.