Potez Lionela Messija iznenadio Barcelonine navijače

Jedan od najbolji nogometaša današnjice Lionel Messi namjerava do kraja karijere ostati u Barceloni. No argentinska zvijezda se ne želi obvezati ugovorom.

- Barcelona mi je ponudila ugovor do kraja karijere, ali nisam prihvatio. Nastavit ću igrati i boriti se za klupske ciljeve. U Barceloni želim ostati do kraja karijere, ali ne tako što ću se obvezati ugovorom - rekao je Lionel Messi za sportski list AS.

Argentinčeva izjava pomalo je iznenadila Barcine navijače, jer ostavlja mogućnost da jednog dana napusti Nou Camp. Kao što je lani Cristiano Ronaldo iznenada otišao s Bernabeua.