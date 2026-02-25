Posljedice kršenja pravila: Cityju prijeti oduzimanje 60 bodova zbog kršenja financijskog fair playa

Manchester Cityju prijeti oduzimanje čak 60 bodova ako ga se proglasi krivim po 115 točaka optužnice za kršenje financijskog fair playa. Saga se vuče već nekoliko godina, a konačna presuda trebala bi se dogoditi ovoga ljeta, najvjerojatnije u stanci između sezona. Iako Premier liga ne može izravno izbaciti City u niži rang, u javnosti se nagađa o raznim drugim mogućim ishodima.

Optužbe za financijske malverzacije lebde nad stadionom Etihad od početka 2023. godine, a uslijedile su nakon dugotrajne istrage. Neovisno saslušanje završeno je krajem 2024., no prošlo je više od godinu dana bez konačne odluke. Neizvjesnost ne odgovara nikome, dok City ustraje na svojoj nevinosti.

Stručnjak za nogometne financije Kieran Maguire objasnio je zašto proces traje toliko dugo. "Procjenjuje se da su i tužiteljstvo i obrana iznijeli oko pola milijuna dokaza. Saslušanje je završeno još u prosincu 2024. i od tada je prošlo 14 mjeseci bez ikakvih vijesti. S obzirom na slične slučajeve prijevara, mislim da smo vjerojatno u završnoj fazi odlučivanja", rekao je Maguire.

Maguire upozorava i na važnost trenutka objave presude. "Bilo bi katastrofalno da se presuda objavi tjedan dana prije kraja sezone", rekao je.

Prema Maguiereovim saznanjima, i Premier liga i Manchester City dobit će obavijest o presudi 24 sata ranije kako bi njihovi odvjetnici mogli provjeriti sve detalje.

Govoreći o mogućim kaznama, Maguire je istaknuo: "Imamo više od 115 optužbi, pa što ako omjer bude, recimo, 70 prema 50 u korist Premier lige ili Cityja? Ako City bude proglašen krivim za nesuradnju, što je vrlo izgledno, vjerojatno će dobiti znatnu kaznu. To smo već vidjeli u slučaju s Uefom i oduzimanjem bodova. Ako se radi o oduzimanju bodova, mislim da će Premier liga to smatrati pobjedom."

Iako se spominjalo izbacivanje iz lige, Maguire je ponovio zašto se to ne može dogoditi, ali naglasio je i da bi klubu mogli biti oduzeti bodovi koji bi ga strmoglavili na prvenstvenoj ljestvici. Moguće su i promjene u upravi kluba.

"Premier liga ne može izbaciti Manchester City u drugu ili treću ligu jer je to odluka EFL-a, a EFL nije dokazao nikakve optužbe protiv Cityja. Stoga kazna mora biti oduzimanje bodova. Ako pogledamo presedane, Evertonu i Nottingham Forestu oduzeto je šest, odnosno četiri boda zbog jednog prekršaja u razdoblju od tri godine.

Optužbe protiv Manchester Cityja obuhvaćaju razdoblje od devet godina, što je znatno ozbiljnije", objasnio je. "Mislim da na kazne Foresta i Evertona treba dodati nulu. Oduzimanje između 40 i 60 bodova bilo bi logično i dosljedno prijašnjim odlukama. Korporativna prijevara iznimno je ozbiljna optužba. Uprava bi morala odstupiti", dodao je.

Bivši čelnik Premier lige Christian Purslow, koji je radio u Aston Villi, Liverpoolu i Chelseaju, smatra da bi City ipak mogao ispasti iz najvišeg ranga ako oduzimanje bodova bude dovoljno veliko. (kl) •