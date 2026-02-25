Naši Portali
ODJEKNULO JE

Svi pričaju o tome što je napravio Luka Modrić u šokantnom porazu Milana

Serie A - AC Milan v Parma
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
25.02.2026.
u 08:10

Bila je to prva pobjeda Parme na San Siru nakon ožujka 2014. godine, te prvi poraz Milana u posljednjih 25 ligaških susreta

Nogometaši Parme šokirali su Milan slavivši sa 1-0 na San Siru u susretu 26. kola talijanskog prvenstva. Bila je to prva pobjeda Parme na San Siru nakon ožujka 2014. godine, te prvi poraz Milana u posljednjih 25 ligaških susreta. "Rossoneri" su otvorili sezonu porazom od Cremonesea sa 1-2, a potom su spojili 15 pobjeda i devet remija.

Domaćin je bio bliži pobjedi, imao je 67 posto posjeda lopte, 25 udaraca i pet kornera, no to nije bilo dovoljno. Utakmicu je odlučio gol Mariana Troila u 84. minuti.

Emanuele Valeri je ubacio iz kornera, a Troilo glavom zabio za 1-0. Sudac Marco Piccinin je dosudio prekršaj u napadu, ali je nakon duže VAR provjere ipak pokazao na centar.

Luka Modrić je odigrao cijelu utakmicu za Milan, dok Matija Frigan nije konkurirao za sastav Parme.Podatak koji je zabilježen dovoljno govori o Modrićevoj majstorskoj predstavi unatoč porazu rossonera. Modrić je upisao čak 46 uspješnih dodavanja u posljednjoj trećini terena. Radi se o rekordu jedne utakmice Serie A što se tiče ove sezone, što dodatno naglašava kako je Hrvatov utjecaj na igru Milana i dalje ogroman.

Ključne riječi
Milan hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Luka Modrić

