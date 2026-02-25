Bivši igrač Bayerna: Igramo atraktivno i možemo pružiti šou i protiv svjetskih prvaka

Jedna od hrvatskih uzdanica za utakmicu s Njemačkom u petak svakako će biti naš trenutačno najviši reprezentativac Danko Branković. On je trenutačno igrač Breogana, kluba iz najjače nacionalne lige u Europi, ali je prije toga bio član münchenskog Bayerna.

– Odlično se osjećam, samopouzdan sam i spreman. Došao sam s veseljem na ove pripreme, kao i na svake dosad.

Zadovoljan je svojim statusom i minutažom u svom španjolskom prvoligašu.

– Jesam, jako sam zadovoljan. Sezona ide u dobrom smjeru. Iz utakmice u utakmicu sve sam bolji i zadovoljan sam.

S obzirom na staž u najjačem njemačkom klubu, pitali smo ga u čemu je tajna njemačke košarke i takvog uzleta reprezentacije. Odjednom je Njemačka, koja je bila pojam nogometne velesile, reprezentacija iz svjetskog košarkaškog vrha.

– Vjerujem da je 90 posto za to zaslužan Svetislav Pešić. On je u Njemačku donio košarku. Potaknuo je sve te trenere da se razvijaju. Jako je malo njemačkih trenera koji su renomirani. Većinom je to bila bivša jugoslavenska škola.

Riječ je o aktualnom treneru Bayerna, koji je kao izbornik još 1993. donio Njemačkoj naslov košarkaškog prvaka Europe. U međuvremenu je i liga jačala.

– Posljednjih godina Njemačka je imala dva euroligaša, Bayern i Albu, a prije toga i Bamberg. Liga je jaka i poboljšava se iz godine u godinu. Igra se brza košarka, šutira se jako puno trica. Nije brza kao španjolska liga, ali jest jako brza, puno brža od ABA lige. Liga je puna motiviranih igrača koji žele ići u jače lige i to im je dobra pozornica.

U Bundesligi dvorane su pune

Je li "run and gun" liga na način NBA košarke ili ipak nešto odgovornija u smislu individualne taktike?

– Rekao bih da je slična jer ima dosta "rund and gun" situacija. Momčadi koje su od sredine ka dnu tablice, koji god je rezultat, i dalje loptu brzo izvode. Trče, izvode brze akcije, šutiraju. Prodor u reket, povratna lopta na šutere, toga ima jako puno.

Kakva je posjećenost utakmica u Bundesligi?

– Jako je dobra. Bayern je u novoj dvorani rasprodao svaku utakmicu, a to je nekakvih 12 i pol tisuća ljudi. Svaku euroligašku i svaku bundesligašku utakmicu imali smo punu dvoranu. A bundesligaške smo igrali u BMV Park dvorani, koja je kapaciteta 6700 gledatelja. Svaki put kada smo gostovali u Bundesligi, dvorane su bile pune.

Kakva bude atmosfera?

– Vidi se da ljudi ne razumiju košarku kao što je, recimo, razumiju Španjolci, ali su aktivni i strastveni oko svega što se događa na terenu pa tako znaju glasno izraziti i svoje nezadovoljstvo.

Kako mu se čini ovaj sastav koji dolazi u Zagreb i koji čine euroligaški igrači Da Silva, Hollatz, Kramer, Bonga...?

– To je jako brza momčad. U ovom sastavu su bez klasične petice, osim onog Agbakoka, protiv kojeg sam igrao nekoliko puta. Brza momčad, bez postavljenog napada. Više je to neka tranzicija ili nekoliko dodavanja i šut. Klasična njemačka igra. Obst im nije bio na popisu a to im je jedan od najvažnijih igrača.

Kako im se suprotstaviti?

– Pametno razrađenom taktikom i dobrom spremom. I jako dobrom defenzivnom tranzicijom. Moramo imati osigurače dok ostali idu na napadački skok.

Koliko je na momčadsko samopouzdanje ovog hrvatskog sastava utjecala pobjeda protiv Izraela u studenom?

– Jako puno. Sada smo na dobrom putu, vidimo da funkcioniramo kao momčad. Rekao je trener da je to neka srž reprezentacije uz dodane NBA igrače i još nekoliko igrača koji će se micati. Ako se zadrži taj tim nekoliko godina, to može biti lijepa priča.

Koliko znači to što se Dario Šarić stavio na raspolaganje reprezentaciji u vrijeme kada obično nije dostupan?

– Meni to znači jako, jako puno. On je možda najbolji igrač s kojim sam ikada igrao u timu. Ako igra svoju igru, to što nam se priključio u ovom kvalifikacijskom prozoru za nas je veliki "bingo". On je inspiracija na svakom treningu i dobar vođa.

Šarić je s pozicije četvorke jako dobar u centarskoj kombinatorici.

– On stvara prednost dolje jer je jako opasan leđima. Tom igrom možemo suparnicima nanijeti puno štete. Ono što je njegova najveća kvaliteta jest to da ne gleda samo sebe, već je timski igrač. Baš me zanima kako ćemo on i ja funkcionirati.

Zadivljen Hezijevim izvedbama

Nema hrvatskog reprezentativca koji nije zadivljen onim što je napravio Hezonja u polufinalu španjolskog kupa protiv Valencije. U desetak sekundi posljednje minute zabio je dvije trice za pobjedu svog Reala.

– Svaka čast. Pokazao je tko je, opravdao je svoj status u Realu. Jako je važno imati takvog igrača u momčadi. Mario je uz Šišija naš najbolji igrač. Možemo se pouzdati u njih dvojicu, da nas oni vode. Na meni je da radim blokove i rolam.

Za svoj najuži krug Danko je osigurao ulaznice za utakmicu godine.

– Mi igrači dobili smo po šest, a ja sam još neke kupio. Stvarno su planule.

Jesu li planule zato što se pobjedom nad Izraelom probudila i neka nova nada ili je to više zbog toga što nam u Hrvatsku dolazi svjetski prvak, a sve manje je košarke najviše razine u ovom gradu.

– Nisam se iznenadio da je dvorana rasprodana jer je to bilo svaki put kada smo igrali u Zagrebu. Mislim da je posljednji put bilo protiv Poljske, isto je bilo puno. Igramo atraktivnu košarku i možemo pružiti dobar šou. A uz to nam dolaze svjetski prvaci, to je veliki plus, iako u tom sastavu neće biti puno igrača koji su taj svjetski naslov osvojili. Ali to je reprezentacija zemlje svjetskih prvaka. Ljudi žele vidjeti kako možemo reagirati protiv njih.