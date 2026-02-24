Đalović napustio i treći klub ove sezone: U pet mjeseci klub nije uspio podignuti klub iz zone ispadanja

Radomir Đalović dobio je otkaz u turskom prvoligašu Kayserisporu. Crnogorski stručnjak nije ni vodio momčad u posljednje dvije utakmice, ali otkaz je službeno dobio tek danas o čemu je klub i obavijestio svoje navijače. Suradnja je sporazumno prekinuta nakon pet mjeseci i 15 utakmica tijekom kojih je bivši trener Rijeke ostvario tri pobjede, četiri remija i osam poraza.

Đalović je na klupu Kayserispora sjeo sredinom listopada te zatekao momčad na pretposljednjem mjestu, a u prvih osam utakmica nisu ostvarili niti jednu pobjedu. Klub ostavlja na istom mjestu na kojem je i bio kada je Đalović preuzeo klupu, a trenutačno su dva boda ispod sigurne zone.





Kayserispor je tako postao već treći klub kojeg je Đalović napustio ove sezone. U rujnu je dobio otkaz u Rijeci nakon što ju je prošle sezone vodio do dvostruke krune u Hrvatskoj. Ubrzo se skrasio u Mariboru, no Sloveniju je napustio nakon samo dva tjedna zbog fizičkog sukoba s jednim od igrača.

Novi je ovo udarac za reputaciju 43-godišnjeg Crnogorca koji je prije manje od godinu dana bio obožavan od strane navijača Rijeke i činilo se kako je pred njim velika trenerska karijera. U Rijeci je prvo obnašao funkciju pomoćnog trenera, a kromilo prve momčadi preuzeo je početkom prošle sezone.

Podsjetimo, na klupi Kayserispora prošle sezone vrlo dobar posao radio je još jedan bivši trener Rijeke - Sergej Jakirović.