CHAMPIONSHIP

Jakirović prekinuo crni niz i vratio se na pobjedničke staze

FA Cup - Fourth Round - Hull City v Chelsea
Scott Heppell/REUTERS
VL
Autor
Hina
24.02.2026.
u 23:34

Momčad Sergeja Jakirovića izašla je iz mini krize važnom pobjedom u 33. kolu nakon koje se Hull probio na četvrto mjesto Championshipa

Nakon četiri susreta u svim natjecanjima bez pobjede, Hull City kojeg vodi Sergej Jakirović je porazio Derby County sa 4-2 skočivši na četvrto mjesto Championshipa.

Momčad Sergeja Jakirovića izašla je iz mini krize važnom pobjedom u 33. kolu nakon koje se Hull probio na četvrto mjesto Championshipa koje osigurava plasman u doigravanje za Premier ligu.

Podsjetimo, prva dva mjesta direktno vode u elitni razred engleskog nogometa, dok će klubovi od trećeg do šestog mjesta razigravati za još jednu kartu.

Bomba iz Italije: Luka Modrić pred senzacionalnim transferom poslije svjetskog prvenstva!

Hull je posljednju pobjedu ostvario 31. siječnja na gostovanju protiv Blackburna (1-0), a potom je remizirao protiv Watforda (0-0), izgubio od Bristol Cityja (2-3), zatim od Chelsea u FA kupu (0-4), te od QPR-a (1-3).

Domaćin je poveo u devetoj minuti nakon autogla Calluma Eldera, izjednačio je Craig Forsyth osam minuta kasnije, a Oliver McBurnie je u 39. vratio Hull do prednosti. Ipak, u 42. minuti Sammie Szmodics zabija za 2-2.

"Tigrovi" su u 75. minuti stigli do nove prednosti golom Johana Egana, a pobjedu domaćina potvrdio je Lewis Koumas u 84. minuti.

Ivor Padur je branio za Hull City koji je sada četvrti sa 57 bodova koliko ima i Ipswich na trećoj poziciji. Vodeće dvije pozicije drže Coventry sa 65 i Middlesbrough sa 63 boda.

Ključne riječi
Derby County Championship Hull City Sergej Jakirović

