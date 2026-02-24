Sjajni Norvežanin izjednačio Mandžukićev rekord u dresu Atletica

Nogometaši Atletico Madrida izborili su plasman u osminu finala Lige prvaka zahvljujući pobjedi protiv Club Bruggea na svom terenu u doigravanju. Momčad Diega Simeonea slavila je protiv izabranika Ivana Leke s 4:1.

Poveli su golom Norvežanina Alexandera Sorlotha u 23. minuti, a za goste je izjednačio Joel Ordonez u 36. S tim se rezultatom otišlo na poluvrijeme, a samo tri minute nakon početka drugog dijela Johnny Cardoso je vratio domaće u vodstvo. Imali su goste svoje prilike, ali bilo kakvu nadu u povratak u utakmicu 'ubio' je Sorloth golovima u 76. i 87. minuti kompletiravši hat-trick.

Sortloth je s ova tri pogotka stigao do brojke 15 u svim natjecanjima ove sezone, a ujedno je izjednačio jedan klupski rekord. Postao je tek drugi igrač Atletica koji je zabio hat-trick u Ligi prvaka. Prvi je bio legendarni hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić.

Mandžukić je tri pogotka zabio u pobjedi protiv Olympiacosa u grupnoj fazi 2014. kada je Atletico slavio s 4:0. Ujedno mu je to bila jedina sezona u dresu Atletica te je postigao 20 pogodaka u 43 nastupa. Na kraju godine prešao je u talijanski Juventus.

Sorloth je tako postao prvi igrač u povijesti madridske momčadi koji je zabio hat-trick u utakmici nokaut faze. Bio mu je ovo 89. nastup za Atletico i 39. pogodak.