Filmska priča kluba sa sjevera Europe: Bez skupih stranaca ili astronomskih ulaganja ruše europske velikane

Izrazi poput spektakla, filmske priče i bajke u nogometnoj su javnosti posljednjih godina postali toliko često korišteni i forsirani da su često počeli gubiti na vrijednosti. Međutim, ponekad se zaista dogode situacije koje s punim pravom zavređuju sve te opise. Priča norveškog doprvaka Bodø/Glimta itekako je zavrijedila sve te epitete.

Čak 18 godina čekanja

Već sama činjenica da se Bodø plasirao u Ligu prvaka bila je velika priča, ogromna za norveški nogomet. Prvi se put to dogodilo za neki norveški klub nakon čak 18 godina čekanja. Isprva se činilo da je to krajnji i maksimalni doseg ovog donedavno anonimnog kluba u europskom nogometu. U prvih šest kola, od osam sveukupno, Bodø je upisao tek tri boda te bio bez pobjede. Norveška momčad remizirala je protiv Slavije, Tottenhama i Borussije Dortmund, a izgubila protiv Galatasaraya, Monaca i Juventusa. S ta tri boda na kontu, dva kola prije kraja, Bodi su isključivo dvije pobjede u posljednja dva kola ligaške faze igrale za plasman među 24 najbolje momčadi na ljestvici, to jest plasman u nokaut-fazu, a da se k tome još poklopi i nekolicina rezultata drugih utakmica.

Budući da su te dvije preostale utakmice ligaške faze bile protiv Manchester Cityja i Atletico Madrida, nije iznenađenje da su statističke platforme izračunale šansu od 0,2 posto za plasman ove momčadi u nokaut-fazu. Bodø je, međutim, svladao Manchester City s 3:1 na svojem terenu, Atletico s 2:1 u Španjolskoj, drugi rezultati su se poklopili te je s devet bodova prošao u nokaut-fazu kao 23. momčad na ljestvici. Bajka se nastavila i u prvom dvoboju nokaut-faze ove srijede, kad je momčad koju vodi Kjetil Knutsen na svojem terenu s 3:1 svladala lanjskog finalista natjecanja, milanski Inter.

Bodø/Glimt već je nekoliko sezona u uzlaznoj putanji, a prošle godine ostavio je istinski nevjerojatan doseg plasmanom u polufinale Europske lige, gdje je izgubio od kasnijeg pobjednika Tottenhama. Priča Bodø/Glimta još više dobiva na snazi kada se zna da dolazi iz grada sa samo nešto više od 50.000 stanovnika. Klub je do prije koju godinu bio nogometni liliputanac, a još 2017. natjecao se u drugoj norveškoj ligi. Danas pak piše jednu od najvećih europskih nogometnih, pa čak i sportskih priča. Osim ovog podviga u Ligi prvaka, prošle sezone srušili su Lazio u četvrtfinalu Europske lige, prijašnjih godina šokirali su Romu s ogromnih 6:1 u Konferencijskoj ligi.

Ono što je fascinantno kod Bodø/Glimta jest to što se gotovo isključivo oslanja na domaće igrače. Od 25 igrača u kadru samo šestorica su stranci (četiri Danca, po jedan Nigerijac i Rus), a njihova tržišna vrijednost iznosi 57 milijuna eura, milijun eura manje od vrijednosti kadra zagrebačkog Dinama.

Klub se ponosi suvremenim pristupom treniranju, taktičkom sofisticiranošću te korištenjem umjetne trave na domaćem terenu, što dodatno otežava njihovim protivnicima. Trener Kjetil Knutsen na klupi je već osam godina, što dokazuje dugoročnost vizije i kontinuitet struke, a igru gradi na brzini, pozicijskim rotacijama i napadačkom nogometu. Ulažu značajna sredstva u analitiku i psihološku pripremu igrača. Upravo zahvaljujući takvoj filozofiji, Bodø pobjeđuje klubove iz Liga petice.

Bomba iz Italije: Luka Modrić pred senzacionalnim transferom poslije svjetskog prvenstva! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Došli ni iz čega

Posebno se ističu i po filozofiji klupske kulture. U njihovoj svlačionici vlada stroga disciplina, ali i prijateljska atmosfera u kojoj svaki igrač zna svoju ulogu. Isto tako, nakon ovakvih velikih pobjeda ne vlada nikakva euforija, veći broj igrača u velikoj reportaži za Guardian izjavio je da nakon takvih pobjeda pri vraćanju u Norvešku piju jutarnju kavu u trening-kampu kao da se ništa nije dogodilo. Bodø je zapravo "nogometni laboratorij" u kojem se testiraju nove taktičke ideje, sve uz potporu modernih tehnologija i analitike. Isto tako, stručni stožer redovito odlazi na edukacije u inozemstvo. Ne razmišlja se kratkoročno o rezultatu jedne utakmice ili jedne sezone, nema emocionalnih amplituda iz ushita u depresiju i obrnuto, sve je odmjereno i gleda se po pet-šest godina unaprijed.

Za kraj itekako vrijedi dodati i jednu izjavu predsjednika kluba. Inge Henning Andersen, koji je na čelu kluba od 2018., o mentalitetu i principu razmišljanja rekao je: "Nikad ne zaboravljamo da smo došli ni iz čega. Činjenica je da nitko nikad nije pumpao novac u ovaj klub, sve što ovaj klub danas ima, sami smo izgradili svojim radom".